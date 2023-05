Alassio, sbloccato il cantiere in piazza Airaldi Durante: fine lavori entro metà giugno

Alassio. Il primo Consiglio comunale dell’amministrazione Melgrati quarter ha visto l’approvazione della variante di bilancio che sblocca di fatto il cantiere di Piazza Airaldi Durante.

Avviato all’inizio della primavera il cantiere prevedeva un intervento risolutivo, con un composito di legno, che non assorbe e non perde colore, posizionato senza fughe, creando pozzi di ispezione per le pompe sottostanti.

“Rimossa la pavimentazione – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Rocco Invernizzi al Consiglio – abbiamo verificato come l’impalcato sottostante fosse gravemente compromesso. In ragione del rilevato elevato stato di degrado della sottostruttura, è stato esperito un sopralluogo congiunto con la DL, l’impresa esecutrice e posatori della nuova pavimentazione, che a causa dell’elevato degrado generale, delle travi in legno, delle strutture in cemento, delle staffe di supporto e dei fissaggi vari, ha valutato la struttura attuale non idonea alla posa del pavimento scelto, sconsigliando anche la valutazione di sostituire parzialmente la parte deteriorata con un ‘taglia e cuci’ di travi e staffe”.

“Si è pertanto giunti alla scelta obbligatoria di modificare il progetto nella parte sotto strutturale – prosegue Invernizzi – demolendo totalmente l’attuale sottostruttura in travi di legno lamellare, appoggi e staffe in cls e ferro, e disponendo la posa di un piano di appoggio costituito da elementi modulari di materiale plastico riciclato con sovrastante getto di caldana di calcestruzzo con annegata nel getto armatura in rete metallica elettrosaldata e magatelli per la successiva posa della pavimentazione: un intervento che sarà dunque più fitto e stabile”.

Il nuovo progetto, recentemente approvato dalla nuova giunta Melgrati, unito alla variante di bilancio consentirà la ripresa del cantiere e la conclusione dell’opera entro la metà di giugno. I lavori riprenderanno il 5 giugno.