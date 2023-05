Alassio, mozione della minoranza: “Via la sbarra che chiude il parcheggio del municipio, simbolo di un privilegio di sindaco e pochi altri”

Alassio. Riguarda la sbarra che chiude il parcheggio del municipio la prima mozione che i consiglieri di minoranza di “Alassio di tutti” Jan Casella, Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola e Franco Polli porteranno in discussione in occasione della prima riunione del nuovo consiglio comunale alassino, domani giovedì 25 maggio.

“La prima mozione che porteremo all’attenzione del nuovo consiglio comunale – spiegano Casella ed i suoi colleghi – rappresenta quello che sarebbe stato uno dei nostri primi atti qualora avessimo vinto le elezioni comunali. Riteniamo sia giunto il momento di aprire, o rimuovere, la sbarra posta a levante del palazzo comunale in piazza della Libertà che di fatto inibisce l’accesso al parcheggio a cittadini e turisti”.

“In centro ad Alassio è spesso difficile trovare un posto auto e la situazione, che si è venuta a creare in questo parcheggio a seguito della delibera di giunta del 10 maggio 2019 della precedente amministrazione Melgrati, ha peggiorato la situazione. In questa zona, oltre agli uffici comunali sono presenti banche, la farmacia e altre attività utili per la quale l’utenza ha bisogno solo di una breve sosta. Osservando in questi anni gli effetti di tale operazione, si è constatato come spesso il parcheggio in questione è semivuoto e che viene utilizzato prevalentemente per veicoli ‘civili’. La sbarra rappresenta di per sé l’istituzione di un privilegio per il sindaco, gli amministratori e pochi altri, togliendo posti preziosi alla cittadinanza”.

“Chiediamo quindi di ripristinare la situazione precedente, in modo da restituire alla città gli stalli gratuiti a disco orario. Se l’amministrazione voterà a favore di questa nostra proposta, darà un segnale simbolicamente importante agli alassini, ovvero ridurre la distanza tra ‘palazzo’ e cittadino che, operazioni discutibili come l’istituzione di questa sbarra, rendono sempre più evidenti”.