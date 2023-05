Alassio, luci e ombre sulla vittoria di Melgrati: vicesindaco e giunta sono già un campo minato

Alassio. Dal poker al Risiko, il passo, a quanto pare, è più breve del previsto. È quello che sta succedendo ad Alassio, dove l’euforia per la vittoria di Melgrati (al quarto mandato da sindaco), a meno di 24h dalla proclamazione, ha già lasciato spazio a riflessioni e confronti, che appaiono imminenti.

Nel Risiko, infatti, si cerca di raggiungere un obiettivo attraverso la strategia, e tutto si svolge su un equilibrio sottile: basta una mossa, giusta o sbagliata, per cambiare le sorti del gioco. Un ragionamento che si può trasferire politicamente nella città del Muretto, dove il ruolo di vicesindaco e la composizione della giunta aprono diversi scenari ognuno dei quali rischia di rompere un equilibrio che appare, appunto, sottilissimo.

Andando nello specifico, questo si evince chiaramente dai risultati elettorali in termini di preferenze, spesso uno dei parametri più utilizzati per giustificare l’attribuzione di ruoli e deleghe, ma che, altrettanto spesso, rischia di trasformarsi in un boomerang.

Ad Alassio il sindaco è di Forza Italia, mentre 3 dei 5 più votati appartengono a Fratelli d’Italia (Angelo Galtieri, Rocco Invernizzi e Franca Giannotta) a cui si aggiungono l’assessore uscente Patrizia Mordente e la neo entrata Loretta Zavaroni (terza più votata in assoluto).

Proprio il ruolo di Zavaroni, oggettivamente l’”ultima arrivata” nonché sfidante di Melgrati per la poltrona di sindaco 5 anni fa, rischia di essere “indigesto” ad alcuni e diventare il primo vero problema. La sesta in termini di preferenze (quindi fuori dalla giunta), infatti, è stata Roberta Zucchinetti della Lega (spinta con forza, così come Galtieri, dall’ex segretario alassino Antonio Caviglia), unica componente politica della coalizione di centrodestra che mancherebbe così in maggioranza.

E, complici anche i risultati negativi in questa tornata elettorale (non ultima la sconfitta del sindaco della Lega uscente a Laigueglia, Sasso) e l’ottimo lavoro svolto da Zucchinetti in qualità di consigliere con delega allo Sport, diventa difficile ipotizzare un Carroccio silente sulla materia.

“Con Marco Melgrati i rapporti sono ottimi, – ci ha tenuto a precisare l’ex onorevole e segretario provinciale della Lega Sara Foscolo ai microfoni di IVG. – Sicuramente avremo modo di incontrarci nei prossimi giorni ed è ovvio che una riflessione su Zucchinetti vada fatta. Ha ottenuto un grande risultato, è stata un ottimo presidente del consiglio e consigliere con delega allo sport. Il suo lavoro va sottolineato”.

“Sindaco avvisato…”, verrebbe quindi da dire alla luce di queste dichiarazioni: la Lega probabilmente rivendicherà un posto in giunta e appare difficile negarglielo. Un possibile scenario potrebbe essere, ad esempio, l’assegnazione della presidenza del consiglio ad una tra Zavaroni e Giannotta, con il conseguente ingresso di Zucchinetti in giunta. Ma se sarà “per buona pace di tutti” o meno è ancora tutto da vedere.

Altra potenziale grana, poi, potrebbe essere rappresentata dal ruolo di vicesindaco. Si è vociferato della possibile intenzione di Melgrati, questa volta, di cucire il ruolo su una donna (Mordente?) e la mossa eventualmente libererebbe anche lo spazio in giunta per Zucchinetti. Ma qui ci sarebbe da fare i conti con Galtieri (644 preferenze) e Invernizzi (503), che potrebbero avere complessivamente almeno 1.147 motivi per dissentire.