Alassio, Jan Casella: “Stop agli atti di vandalismo, potenziare la video sorveglianza”

Alassio. “Gli atti di vandalismo che si sono verificati stanotte rappresentano un episodio di criminalità gravissimo che condanno con fermezza. Per chi delinque serve tolleranza zero ed esprimo all’imprenditore colpito tutta la mia solidarietà e vicinanza”.

Lo ha detto Jan Casella, candidato sindaco di “Alassio di Tutti”, in corsa per le imminenti elezioni comunali nella città del Muretto.

“Nessuno ha la bacchetta magica per risolvere questo problema ma non si può più sottovalutare la questione. E’ dall’estate 2020 che episodi come questo si verificano con troppa regolarità nei weekend. Chi investe e lavora nella nostra città non può avere l’incubo di vedersi devastata l’attività, di subire furti, di vivere nell’inquietudine” aggiunge il candidato sindaco.

“Ritengo che sia indispensabile potenziare la video sorveglianza. Se diventerò sindaco, chiederò immediatamente un incontro col Prefetto e le autorità competenti per chiedere un supporto ulteriore di uomini delle Forze dell’Ordine per presidiare al meglio la città e potenziare i controlli nei punti di accesso alla città, in particolare alla stazione”.

“Questi criminali devono capire che ad Alassio non sono i ben venuti, i nostri concittadini, i nostri turisti, i lavorati e gli imprenditori alassini devono poter investire, lavorare, visitare e vivere la città in totale serenità” conclude Casella.