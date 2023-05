Alassio, ecco le nuove tariffe Tari. Diversi gli sconti ma non dalla minoranza: “Costi troppo elevati”

Alassio. Sono state approvate nella serata di ieri le nuove tariffe Tari ad Alassio nonché il “Piano Finanziario del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori del Comune”. Tre i punti relativi alla materia, tutti approvati con i voti favorevoli dell’intera maggioranza e l’astensione dei membri di minoranza.

A presentare le nuove tariffe (QUI trovi la tabella completa), e in particolare gli sconti per diverse categorie, è stato l’assessore al Bilancio Patrizia Mordente: “Vorrei sottolineare il grande lavoro fatto dagli uffici per rideterminare le categorie andando incontro alle esigenze dei singoli che si traduce anche in alcune riduzioni”, ha spiegato.

Eccole di seguito: “Abitazioni con un unico occupante, residente nel comune: 30%; agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale 30%; locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore ai sei mesi all’anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: 30%.

E ancora: “Spiagge libere organizzate e spiagge libere attrezzate per cui deve essere riservato al libero accesso il 50% della superficie della concessione: 50%; abitazioni di residenza di soggetti che effettuano attività di compostaggio: 15%; stabilimenti balneari ed eventuali chioschi annessi nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sette mesi dell’anno: 30%”.

Ma la minoranza, pur “concorde sugli sconti” ha comunque avuto da ridire sulle cifre, come ha spiegato il consigliere Polli: “Apprezziamo la riduzione, ma i costi sono altissimi. Invito ad individuare soluzioni”.

E la risposta di Mordente: “Devo precisare che non è il Comune o l’Ufficio Tributi a determinare le tariffe. Ci sono coefficienti e calcoli oggetto di norme – ci avvaliamo di una consulenza esterna in proposito – su cui non abbiamo voce. Negli scorsi anni abbiamo avviato manovre importanti per il sostegno a quanti in difficoltà. In futuro Arera ci darà nuovi input anche sulle scadenze, che ad oggi è l’unica cosa su cui possiamo intervenire”.

Sempre riguardo il tema rifiuti è stato anche approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori del Comune ed è stato modificato il regolamento “per adeguarlo alla normativa vigente e per introdurre la possibilità di portare a 7 mesi la periodicità degli stabilimenti balneari in modo che possano avere le riduzioni dei costi previsti”.