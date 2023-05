Alassio 2023, soddisfazione Udc per l’elezione di Cristina Boeri

Alassio. Soddisfazione in casa Udc Savona, per l’elezione (in consiglio comunale ad Alassio) dell’imprenditrice Cristina Boeri, appoggiata proprio da partito dello scudo crociato.

Afferma il segretario provinciale Roberto Pizzorno: “L’Udc torna a sedere sui banchi del consiglio comunale di Alassio con una donna che si è spesa molto in questa difficile campagna elettorale. Cristina Boeri da oggi sarà il punto di riferimento del nostro partito per i nostri tesserati e simpatizzanti del comprensorio alassino”.

“L’Unione di Centro nei sette comuni che sono andati al voto ha portato il proprio contributo inserendo nelle varie liste civiche persone di area moderata”.