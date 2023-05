Alassio 2023, Melgrati commenta la sua quarta vittoria: “Io il sindaco dei record, spero un giorno mi intitolino una via”

Alassio. “Una soddisfazione incredibile e un record raggiunto“. A commentare a caldo la vittoria alle comunali 2023 di Alassio è il sindaco Marco Melgrati, che grazie al voto dei suoi concittadini rimane in carica per la quarta volta.

“Credo che ci sia il record qui: nessuno ha mai fatto il sindaco per quattro volte, neanche nel periodo in cui i sindaci decidevano i consiglieri comunali eletti – prosegue Mergrati -. Credo quindi che il lavoro svolto sia stato riconosciuto, anche se devo ammettere che i risultati di Jan Casella sono stati oltre le aspettative“.

“Molto probabilmente il voto a Casella è stato di protesta. Il fatto che ci siano più voti a Casella e senza preferenze la dice lunga sulla mancanza di preparazione della lista – scocca una freccia all’ormai ex avversario -. Il suo gruppo è stato infatti raccolto nell’ultima settimana. Faccio comunque i complimenti a Casella perchè ha avuto coraggio“.

Ma ora che Casella non può sedersi sul posto da sindaco, Melgrati afferma: “A questo punto vogliamo un’opposizione che lavori in maniera costruttiva e mi auguro che questa volta Jan Casella e la sua lista lo facciano”.

Dalle parole di Melgrati l’emozione di lavorare per la sua città: “Essere sindaco per la quarta volta è sicuramente una grande soddisfazione, nonostante tutto quello che ho subito nella mia carriera politica. Quest’anno sono 30 anni che sono in Comune, forse qualcuno era anche stanco di vedermi, ma ha prevalso la capacità, il lavoro, la professionalità mia e di tutta la mia squadra che voglio ringraziare. Ho avuto assessori e consiglieri incaricati di grandissimo spessore. E’ una soddisfazione incredibile, un record”.

Ora che il clima elettorale si è rilassato, Melgrati afferma: “Spero che un giorno che non ci sarò più mi intitoleranno una strada o mi faranno un busco, credo di meritarmelo dopo questo record per Alassio” e poi lo slogan del poker: “Speriamo di vincere la Champions come l’Inter”. Infine un commento personale: “Dedico questa vittoria ai miei figli e alla mia compagna” conclude Melgrati.