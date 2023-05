Alassio 2023, Marco Melgrati: “Nostri obiettivi: più turismo, sicurezza, efficientamento energetico e verde”

Alassio. “Nonostante la pandemia, il caroprezzi e la guerra stiamo concludendo grandi lavori ad Alassio: la scuola, il parcheggio gratuito su tre piani già aperto, le passeggiate, i vicoli. Riorganizzeremo il turismo, efficientando la città con torrette di ricarica auto, aumentando il verde, e dando più attenzione alla sicurezza”. A guardare al presente e al futuro è Marco Melgrati, candidato sindaco alle comunali 2023.

“Abbiamo affrontato la campagna elettorale ascoltando le persone nelle piazze, per strada, spiegando il nostro programma elettorale, un programma che si basa su progetti di destagionalizzazione del turismo – prosegue Melgrati -. Abbiamo già iniziato a valorizzare le nostre colline puntando sullo sport, sull’efficientamento della città, sulla protezione dell’arenile, per avere più verde e più sicurezza”.

“Progetti reali che vedranno fatti, non parole – tiene a dire infine il candidato sindaco per Alassio -. Mi ricandido perchè ho dedicato tutta la vita all’amministrazione e questo sarà l’ultimo mio mandato da sindaco. Amo profondamente la mia città e solo con la vostra fiducia possiamo continuare a rendere Alassio sempre più bella, efficiente e attrattiva. Con questo video vi invito ad andare a votare domenica e lunedì, un piccolo sforzo per continuare a fare grandi cose”.

Qui il video con le ultime battute di Marco Melgrati prima del voto.