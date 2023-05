Alassio 2023, Marco Melgrati cala il poker: eletto sindaco per la quarta volta

Alassio. Una conferma, l’ennesima per lui tra le mura amiche della Città del Muretto. Marco Melgrati ha calato il poker ed è stato rieletto sindaco per la quarta volta.

È questo il responso delle urne, che in questa tornata elettorale ha visto la lista civica “Melgrati Sindaco”, appoggiata dai principali partiti dei centrodestra, trionfare su quella rivale “Alassio di Tutti” guidata dallo sfidante Jan Casella.

Melgrati, titolare dello Studio di Architettura Melgrati & Partners è un vero e proprio veterano della politica e non solo: già sindaco per 3 volte (da oggi per la quarta), è stato anche consigliere e assessore comunale, sempre ad alassio, nonché consigliere e vicepresidente della provincia di Savona e consigliere regionale.

Ecco i nomi dei componenti della sua squadra: Alessandra Aicardi, Giovanni Banchio, Angelo Galtieri, Franca Giannotta, Rocco Invernizzi, Fabio Macheda, Patrizia Mordente, Cinzia Salerno, Francesca Schivo, Roberta Zucchinetti, Giacomo Battaglia, Cristina Boeri, Simona Cassullo, Alessandro Monteleone, Martino Schivo e Loretta Zavaroni.