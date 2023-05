Alassio 2023, il confronto Casella-Melgrati avrà uno scopo benefico: offerte a favore della croce bianca

Alassio. Si scaldano i motori per l’atteso dibattito di IVG che vedrà di fronte i due candidati sindaci Jan Casella (Alassio di tutti) e Marco Melgrati (Melgrati Sindaco). L’appuntamento è per domani (lunedì 8 maggio), alle 21, all’Auditorium Don Bosco di Alassio, che è già tutto esaurito (i biglietti sono stati letteralmente ‘polverizzati’ in meno di 3 ore dall’apertura delle prenotazioni).

La novità per Alassio, allo stesso tempo una tradizione ormai consolidata per il nostro giornale, è lo sfondo benefico che avrà l’evento: all’ingresso, infatti, sarà presente il personale della Croce Cianca di Alassio e Laigueglia, pronto ad accogliere i presenti che, se lo vorranno, potranno fare un’offerta libera. La volontà della nostra redazione, oltre a fornire agli alassini più elementi utili possibili per il voto imminente, è anche quella di aiutare due realtà che, in particolare nell’ultimo anno, hanno lavorato strettamente in sinergia: in sostanza, l’intento è di fornire un aiuto a chi ci aiuta tutti i giorni.

Vista la grande richiesta in termini di biglietti, IVG aveva considerato anche l’ipotesi di organizzare il dibattito nuovamente al Palazzetto, come nel 2018: lì però l’acustica è decisamente problematica (il rimbombo è forte in un posto tanto vasto) e così abbiamo preferito utilizzare una location più adatta come l’Auditorium (l’alternativa era la ex chiesa anglicana, che ha un numero di posti paragonabile).

D’altronde 5 anni fa le dirette streaming erano decisamente meno diffuse e considerate di oggi, dopo la pandemia: se allora era considerato quasi indispensabile avere “posto per tutti”, oggi preferiamo avere un luogo più adatto e gestibile e consentire a chiunque di seguire il dibattito attraverso una diretta video (la troverete qui sul sito oppure sulla nostra pagina Facebook). Senza contare nel 2018 i candidati sindaco non erano 2 come quest’anno ma addirittura 5, rendendo praticamente “obbligata” la scelta di una location molto grande (qui il video integrale del confronto del 2018).

LE REGOLE

La serata alternerà senza sosta – e senza schemi rigidi – più formule. La prima sarà quella del confronto classico, con le domande dei conduttori, i giornalisti di IVG Daniele Strizioli e Luca Berto: temi identici per tutti e due, ma talvolta con un taglio personalizzato per ognuno. I candidati avranno 30, 60 o 90 secondi di tempo per rispondere in base alla tipologia di domanda: alcune, infatti, daranno spazio ad argomentazioni, mentre altre saranno più “secche” e dirette.

Solo per due volte, nel corso della serata, sarà possibile chiedere un “extra time” per proseguire. Altre due volte, in aggiunta, un candidato potrà chiedere di replicare alla dichiarazione di un avversario.

Uno schema abbastanza rigido nel quale, però, i giornalisti avranno libertà di intervenire con “picconate” e incursioni volte a favorire il dibattito, a sottolineare incongruenze o incoerenze, a impedire i dribbling più evidenti.

La seconda formula sarà quella del “tiro incrociato”, già collaudato nei dibattiti degli scorsi anni: i candidati avranno, nel corso della serata, la possibilità di porre loro stessi una domanda all’avversario.

Il terzo e ultimo format è quello che coinvolge voi lettori e cittadini: la redazione si occuperà di monitorare i social network sottoponendo ai candidati le domande che voi stessi potrete suggerire nei commenti alla diretta. Chiaramente sarà impossibile porle tutte, e di certo non verranno prese in considerazione domande su situazioni eccessivamente specifiche, ma vogliamo comunque instaurare per quanto possibile un “filo” tra chi è sul posto e chi guarda da casa.

La novità del 2023 però non riguarderà i candidati sindaco, bensì i componenti delle due liste… in quale modo, non lo anticiperemo fino al giorno del dibattito.

I candidati potranno avere con sé appunti cartacei, ma NON dispositivi elettronici (nemmeno gli smartphone).

I candidati, ovviamente, come tradizione di IVG.it impone, NON sono a conoscenza delle domande che verranno poste. L’unica informazione di cui dispongono è che nel corso della serata verrà affrontato almeno un tema: quello che loro stessi sceglieranno di sottoporre ai colleghi. Per il resto starà a loro essere, come si dice nel giornalismo, “sul pezzo”. Noi faremo del nostro meglio per metterli alla prova: invitiamo tutti gli alassini a fare altrettanto nei commenti alla diretta.