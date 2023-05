Alassio 2023, Casella sconfitto: “Giocato una partita che tanti non volevano iniziare, a testa alta e cuore pieno”

Alassio.”Abbiamo giocato una partita che molti altri non volevano neanche iniziare. Abbiamo affrontato questa sfida a testa alta, a cuore pieno arrivando intorno al 45% dei voti. Abbiamo vinto a Moglio e Solva con una campagna elettorale corretta parlando della città presente e futura. Ringrazio di cuore le 16 straordinarie persone che si sono messe in gioco“.

Sorriso amaro per Jan Casella, sconfitto dal sindaco uscente Marco Melgrati, confermato primo cittadino per la quarta volta consecutiva: “Noi abbiamo giocato per vincere, non per partecipare. La città ha scelto la continuità piuttosto che la nostra proposta di innovamento. Mi spiace per l’astensionismo, quando tanti cittadini non vanno a votare è sempre un sconfitta”.

Nella città del Muretto è stato registrato il calo in assoluto più significativo, dove dal 62,75% si è passati all’attuale 51,10% con un crollo di più di 11 punti percentuali.

Casella sarà tra i banchi della minoranza insieme ad altri cinque candidati della sua lista: “L’opposizione sarà senza sconti, attenta e controlleremo l’operato dell’amministrazione. Porteremo in consiglio comunale l’idea di Alassio che abbiamo descritto in campagna elettorale”.