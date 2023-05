Al via il “Maggio dei Parchi”: ecco le escursioni, le iniziative e le visite in programma nel savonese

Savonese. Al via il “Maggio dei Parchi”, l’iniziativa regionale che il vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, definisce “un modo di prepararsi alla Giornata europea dei Parchi del 24 maggio, che festeggia l’anniversario della nascita del primo parco naturale europeo in Svezia”.

“Sono previste tantissime iniziative in tutta la Liguria per offrire ogni giorno ai visitatori escursioni guidate tra vette e crinali, visite a musei, tuffi nella storia e nella natura – prosegue -. Regione Liguria punta sempre di più alla valorizzazione della biodiversità e alle peculiarità di ogni areale, che in questo mese mostrano anche delle fioriture eccezionali”.

“Maggio dei Parchi” è un’iniziativa degli enti parco regionali e nazionali della Regione Liguria, attuata con la collaborazione della Regione stessa, dell’Agenzia In Liguria, del CAI Regionale, della FIE e di altre associazioni. Ecco gli eventi previsti nel savonese.

Domenica 21 maggio

GEOTREK: la grotta dell’Arma e dell’Armetta (ore 10)

Breve ma suggestivo itinerario ad anello che porterà alla scoperta delle grotte dell’Arma e dell’Armetta, antri naturali nascosti nei boschi alle spalle del Santuario della Madonna del Deserto a Millesimo.

Mercoledì 24 maggio

I MERCOLEDI’ CON L’ESPERTO: LA BADIA DI TIGLIETO, UN GIOIELLO CISTERCENSE DA SCOPRIRE NEL PARCO

Incontro on line ore 18 con Mauro Brunetti. Iscrizione obbligatoria on-line.

LUNGO I SENTIERI DEL PARCO DI PIANA CRIXIA:

In mattinata (ore 10-12): attività didattiche con le scuole secondarie di primo grado di Dego, a cura del CEA Cairo Montenotte, ANFOR Liguria e Parco Regionale di Piana. Nel pomeriggio (ore 16,30-17,30): attività di sensibilizzazione tramite percorso dedicato a cura del CEA di Cairo Montenotte e del Parco Regionale di Piana Crixia con suggestioni itineranti di teatro cantiere. A seguire: (dalle ore 18,00 in poi): riflessioni conclusive e conviviali a cura del CEA, ANFOR Liguria e Parco Regionale di Piana Crixia, tramite tavoli di coprogettazione presso la Cooperativa di Comunità “La porta sulle Langhe di Piana Crixia”, nell’ambito del Progetto regionale del Sistema di Educazione Ambientale relativo a economia circolare, riduzione dei rifiuti e plastic free.

Sabato 27 maggio

ESCURSIONE GUIDATA A PIANA CRIXIA, LUNGO I SENTIERI BORMIDA NATURA ED ALLA SCOPERTA DEI SAPORI DELLA TRADIZIONE DELLE LANGHE LIGURI

Escursione lenta, lungo gli antichi percorsi agresti del Comune di Piana Crixia. Ritrovo/partenza a Piana Crixia presso il Centro Parco ubicato sul Piazzale Capitano Zoppi, per una breve visita della sala multimediale, da cui si partirà per l’ escursione guidata lungo il Sentiero Bormida Natura nel tratto Molino- Cheilini che si snoda lungo le “strade vecchie” di Piana che conducono alle ridenti frazioni dei Cheilini, dei Blandri, delle Praie e del Pontevecchio, dove sarà possibile gustare piatti della tradizione delle Langhe liguri, per poi fare ritorno al Centro Parco.

Domenica 28 maggio

GEOTREKKING: NON SOLO ROCCE NEL GEOPARCO

Si festeggia la Giornata Europea dei Parchi con un’escursione alla scoperta delle caratteristiche del Geoparco del Beigua. Si farà un “viaggio” all’interno della Terra osservando le rocce che si trovavano nel mantello terrestre, prima visitando il Centro Visite di Palazzo Gervino, poi spostandoci vicino al lago dei Gulli per vedere gli affioramenti rocciosi. E dall’asperità delle rocce passeremo alla dolcezza del miele, visitando l’azienda agricola “L’ape operaia” per assaggiare il miele del Parco del Beigua, eccellenza pluripremiata. Ritrovo: ore 9:30 presso Centro Visite Palazzo Gervino, Sassello. Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco. Iniziativa gratuita. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12. Difficoltà: 1 scarpone

Domenica 4 giugno

ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEI BEIG

Chi si nasconde tra gli alberi? Chi fa capolino da quella roccia? Sono i Beig, il “popolo delle selve”, folletti custodi del Parco del Beigua nati dalla fantasia di Dario Franchello. L’atmosfera incantata del bosco ci calerà in un mondo magico fatto di storie per grandi e piccini. Ritrovo: ore 10 presso area picnic Piampaludo, Sassello Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco. Difficoltà: 1 scarpone.