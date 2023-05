Al via il 43^ corso di speleologia del Gruppo Speleologico Savonese DLF

Savona. Da ormai 56 anni il Gruppo Speleologico Savonese (GSS) del Dopolavoro Ferroviario di Savona (DLF) è operativo nel territorio savonese, dove con costanza e con passione porta avanti un’intensa attività di ricerca, esplorazione e documentazione di nuove grotte (in particolare nelle aree carsiche di Monte Carmo, Bergeggi, Bardineto, Calizzano e altre zone della Val Bormida) e divulga le proprie conoscenze e scoperte attraverso pubblicazioni e conferenze, trasmettendo così la propria passione a generazioni di giovani (e anche meno giovani…).

Ogni anno sono parecchie le persone che imparano col GSS-DLF a percorrere, studiare ed esplorare le grotte (uomini, donne, ragazzi e ragazze), soprattutto tramite i “Corsi di avvicinamento alla Speleologia”, che il GSS-DLF organizza quale “Scuola di Savona e Alta Val Bormida” della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana.

Il 43° Corso di Speleologia verrà presentato questo venerdì 5 maggio, alle 21, presso il Salone del “Dopolavoro Ferroviario di Savona” (Via Pirandello 10 r, accanto alla Stazione ferroviaria, lato mare); seguiranno poi, a partire da venerdì 12 maggio sempre alle 21, una serie di lezioni-conferenze sui vari argomenti inerenti la Speleologia. Le esercitazioni pratiche prenderanno il via domenica 14 maggio (per 5 domeniche successive, fino all’11 giugno) e avranno come meta grotte e territori carsici tra i più importanti della Provincia di Savona.

Chi si iscriverà al corso sarà seguito da sei istruttori di tecnica (Alessandro, Enrico, Fabrizio, Maurizio, Rinaldo e Stefano) e da quattro aiuto-istruttori (Adele, Gianmario, Raffaella e Silvia); oltre a questi anche Marcello e Nicoletta saranno impegnati nelle serate delle lezioni teoriche.

I partecipanti apprenderanno le nozioni tecniche e scientifiche necessarie per potersi muovere in totale sicurezza nell’ambiente ipogeo e per diventare esploratori e geografi del meraviglioso mondo sotterraneo.

Informazioni più dettagliate si possono trovare sul sito internet del GSS-DLF www.gruppospeleosavonese.it oppure telefonando al direttore della Scuola di Speleologia del GSS-DLF (Fabrizio, tel. 392.229.6321).