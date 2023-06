Al Priamar un grande parco urbano, progetto per la valorizzazione della Fortezza: sport, punti ristoro e più verde

Savona. Una grande parco dentro e fuori, circuiti per fare jogging, campi di bocce, panchine, punti ristoro. Sono alcuni degli elementi che caratterizzano il masterplan per la valorizzazione della fortezza del Priamar a Savona presentato questo pomeriggio in Sala Rossa in Comune a Savona.

Per iniziare a preparare la bozza del progetto è stato avviato un percorso partecipativo. Sono state coinvolte 30 persone con interviste semistrutturate online con traccia aperta, oltre a 100 persone tra cittadini, studenti del Campus Universitario di Savona e degli istituti Liceo Chiabrera-Martini, Istituto comprensivo Superiore IC Savona 2, scuola secondaria di primo grado S. Pertini.

L’assessore Ilaria Becco ha spiegato il percorso intrapreso dall’amministrazione: “La nostra città non ha mai avuto un piano del verde, partiamo dal Priamar cercando di avere un occhio ampio e aperto a tutta la città. Questo lavoro poi si deve integrare con gli altri progetti già in corso”. Ha fatto eco l’assessore Gabriella Branca: “Abbiamo avviato una serie di percorsi partecipativi, dalle interviste sono emersi spunti interessanti”.

Al momento, l’idea è quella di trasformare la Fortezza in un grande parco dove il Priamar è il centro. Nuove porte, con accessi fronte mare, nuovi alberi, percorsi per fare sport anche sul prato esterno, panchine, punti ristoro, nuova pavimentazione più permeabile, riaprire luoghi chiusi. Senza trascurare la biodiversità, con riferimento alla vegetazione mediterranea, un punto di sosta per uccelli migratori e insetti impollinatori.

Oggi pomeriggio c’è stata la condivisione del masterplan dell’area di progetto con i savonesi presenti che hanno poi presentato le loro proposte per la rigenerazione del complesso monumentale.