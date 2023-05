Al liceo Chiabrera la giornata conclusiva dell’attività del polo filosofico savonese

Savona. Il giorno 25 maggio dalle ore 14,30, nell’aula magna del liceo Chiabrera-Martini in via Aonzo, ci sarà la giornata di restituzione finale dell’attività del polo filosofico savonese, svolta in collaborazione con il liceo scientifico Orazio Grassi.

Il progetto è consistito in una ricerca filosofica svolta dalle studentesse e dagli studenti dei due licei, sotto la supervisione dei loro insegnanti, e ha visto la partecipazione di importanti personalità accademiche.

Parteciperà ai lavori anche il prof. Carlo Penco, professore ordinario di filosofia del linguaggio all’Università di Genova, che presenterà anche il progetto multimediale philvideos.org. La partecipazione alle attività è aperta a chiunque sia interessato