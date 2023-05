Al Chiabrera di Savona “Improsafe”, lo spettacolo teatrale sulla salute e sicurezza sul lavoro rivolto ai giovani

Savona. Dopo il successo dello scorso novembre al Salone Orientamenti a Genova e in vista della prossima edizione, lo spettacolo di improvvisazione teatrale volto a sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza sul lavoro, “Improsafe”, arriverà domani (26 maggio) al Teatro Chiabrera di Savona (ore 10).

Lo spettacolo, completamente gratuito, vuole porsi l’obiettivo di aiutare i ragazzi a comprendere i valori della prevenzione e i rischi correlati alla messa in atto di comportamenti non sicuri, partendo dall’assunto che i valori della prevenzione e i principi della sicurezza vanno insegnati ben prima di accedere al mondo del lavoro.

“Domani a Savona andremo ad affrontare un tema di primaria importanza che ha richiesto uno sforzo coeso tra istituzioni, imprese e società civile con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti su questo argomento, trasferendo i giusti strumenti per affrontare in sicurezza il mondo del lavoro – afferma l’assessore alla Formazione della Regione Liguria -. Dopo il successo di “Improsafe” al Salone Orientamenti che si è tenuto lo scorso novembre a Genova e in vista della prossima edizione, abbiamo quindi deciso di organizzare quattro eventi nelle provincie perché è importante insegnare ai giovani gli elementi per affrontare la futura vita lavorativa con le adeguate cautele e misure. Vogliamo farlo coinvolgendo i giovani e rendendoli protagonisti”.

“Si tratta di uno spettacolo ‘fuori dagli schemi’ – continua l’assessore – con l’obiettivo di tutelare loro stessi ed i loro futuri colleghi. La sicurezza e la tutela dei lavoratori è un dovere dei datori di lavori e i giovani che svolgeranno il mestiere degli imprenditori devono essere consapevoli di questo aspetto, ma è altrettanto importante che i dipendenti siano sensibilizzati ad utilizzare tutte le precauzioni legate allo svolgimento della loro attività lavorativa”.

“Dopo OrientaRagazzi 2022 – spiega il vicesindaco e assessore alle Politiche Educative e Formazione del Comune di Savona – prosegue la collaborazione del Comune di Savona con Alfa Liguria sull’orientamento, tema che ha segnato l’avvio di un percorso che vuole fornire occasioni 365 giorni all’anno. In questo contesto il tema della prevenzione sui luoghi di lavoro è fondamentale, pertanto abbiamo volentieri abbracciato questa iniziativa rivolta alle scuole del nostro territorio”.

La modalità con il quale viene affrontato il tema della sicurezza sul lavoro è l’improvvisazione teatrale che permette di stabilire un forte legame con il pubblico, rendendolo parte attiva di ciò che si svolge sul palcoscenico. E’ possibile prenotare il biglietto gratuito qui.