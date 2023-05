A Varazze la 7° edizione di ExpoDanza: madrina ed ospite d’eccezione l’étoile Sara Renda

Varazze. Il 13 e 14 maggio atteso in Liguria uno degli eventi di danza più datati. Manca, infatti, ormai poco allo svolgimento dell’ExpoDanza Idfc (International dance festival competition) giunto alla settima edizione, con madrina ed ospite d’eccezione Sara Renda, étoile internazionale all’Opera National de Bordeaux.

Teatro della location il palasport di Varazze, pronto ad accogliere la kermesse del direttore artistico Ciro Venosa, dichiaratosi molto soddisfatto di questo traguardo da tagliare dalla sua creatura. Si dice felicissimo di riaccogliere i giovani partecipanti, ma anche tutti gli artisti da lui stesso selezionati, ai quali ha affidato il compito di: tenere gli stage, comporre una valida giuria e mettere in scena spettacoli di altissimo livello.

ExpoDanza è occasione favorevole a quanti ritengono fondamentale il volersi confrontare affinché si migliorino nella crescita artistica. E non è una frase scontata affermare che ogni talento che vi prenderà parte si troverà al posto giusto nel momento giusto. Sì, proprio così. Considerata la meticolosità dell’art director nell’individuare, quali partner, ottime realtà ballettistiche, pronte a consegnare prestigiosissime borse di studio, da sempre nel mirino di chi ha veramente voglia di perfezionare le sue conoscenze. Opportunità assolute in diverse formule, da assegnare grazie a giudici di commissione di tutto rispetto.

La ciliegina sulla torta, inoltre, il galà del sabato sera, presso l’auditorium del palasport, tra i cui artisti in scena, pure la madrina Sara Renda, che in palcoscenico la vedremo esibire una coreografia griffata Ciro Venosa. Il tema del galà è improntato sul discorso della vita, del confronto, dell’amore universale.

“La nostra ospite d’eccezione, l’étoile Sara Renda, porterà una prima internazionale creata appositamente per lei da me – ribadisce Venosa – il cui racconto di questa coreografia è ispirato proprio alla sua vita come donna, come artista e come madre”.

Planning evento: sabato dalle ore 15 alle ore 20 stage ed audizioni; alle ore 21 galà ExpoDanza. Domenica dalle ore 9:30 alle 13:30 stage; alle 14:30 concorso internazionale danza 7ª edizione e HH Urban Street by ExpoDanza.

Il programma del galà “Vivi la tua danza – Amati e ama l’impossibile”, oltre all’étoile Sara Renda, vedrà come protagonisti: Ciro Venosa (Gds Balletto Italia, coreografo internazionale), Giulio Hoxhallaria (dancer internazionale Notre Dame de Paris), Federica Marullo (dancer freelance internazionale), Silvia Migliaccio (dancer internazionale Gds Balletto Italia), Greta Cianciolo (dancer Gds Balletto Italia), Ester Papini e Andrea Cheldi (vincitori del premio Miglior talento di ExpoDanza 2022).