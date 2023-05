A Varazze il tradizionale raduno di marinai e pescatori alla Madonna della Guardia

Varazze. L’annuale appuntamento dei marinai e dei pescatori di Varazze con la ” Madonna della Guardia”, nel santuario a lei dedicato sul monte Grosso della città rivierasca, è stato rispettato sabato 20 maggio, nonostante il tempo incerto della vigilia, premio alla costanza dei 30 partecipanti, che hanno avuto in regalo una splendida e corroborante giornata di sole.

Accolti con calore dal fiduciario della proprietà del Santuario (Marchesato Invrea) Lino Conte, i partecipanti a questa ricorrente manifestazione di fraterna agape che rinnova i legami di una lunga storia di affetto e riconoscenza della gente di mare di Varazze alla Madonna della Guardia (nel cui santuario sono custoditi numerosi ex voto di marinai e pescatori per provvidenziali protezioni celesti in mare aperto), hanno iniziato il loro programma con un omaggio floreale alla santa Vergine, passando quindi alla cerimonia dell’alza bandiera, mentre veniva recitata la “Preghiera del Marinaio” dal socio Pietro Spotorno.

All’ora del “rancio”, una bella tavolata all’interno della proprietà ha riunito la composita e bella compagnia a degustare un tipico menù “alla marinara”, preparato dalla cuoca Giovanna e da Franco Vallerga, leggenda della pesca del savonese.

Buon umore e simpatia sono stati il contorno di questa splendida giornata “mare-monti”, conclusa con l’ammaina bandiera nel suggestivo tramonto di un panorama mozzafiato che abbraccia le due riviere.

Era presente l’assessore alla cultura Mariangela Calcagno, socia del Gruppo ANMI di Varazze, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale.