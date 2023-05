A Spotorno un festival dedicato ai supereroi con disegnatori di fama internazionale, critici del fumetto e del cinema

Spotorno. Al via la prima edizione del festival “Supereroi a Spotorno” il prossimo 13 maggio: l’appuntamento inaugurale sarà in Sala Convegni Palace per ore 10.00 con apertura dei lavori e presentazioni degli ospiti.

Il festival intende presentare al pubblico la figura poliedrica del “Supereroe” approfondendo diverse discipline quali storia, educazione civica, educazione artistica, letteratura, storia dell’arte e valori morali. Il “Supereroe” infatti è un personaggio di fumetti, narrativa, cartoni animati o film che si caratterizza per le sue doti di coraggio e nobiltà e che generalmente ha abilità straordinarie, dette superpoteri, rispetto a quelle degli esseri umani normali oltre a possedere un nome e un costume pittoresco.

Intervengono Max Magnone e Gian Luca Giudice, i due amministratori del Comune di Spotorno ideatori di questo festival: “Perché siamo così attirati dai supereroi? Una possibile risposta la troviamo nella loro morale – spiegano – È risaputo, ormai, i supereroi sono tornati di moda. Basta pensare al gran numero di film dedicati alle loro avventure. Dai classici Superman e Batman, a film che portano sul grande schermo per la prima volta supereroi come Aquaman oppure che uniscono più supereroi, come The Avengers. I supereroi trascorrono parte del loro tempo combattendo contro mostri, alieni, disastri naturali, criminali e supercriminali. Le storie che hanno per protagonisti i supereroi sono diventate un vero e proprio sottogenere all’interno del mondo del fumetto, a partire dalle riviste a fumetti statunitensi, per estendere la loro popolarità al mondo del cinema, della televisione, della narrativa e dei videogiochi”.

E poi aggiungono: “Desideriamo evidenziare che tutte le iniziative contenute nella programmazione del festival sono ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti. Per i laboratori e workshop è necessaria la prenotazione al numero 347.2292495. Inoltre ringraziamo per la preziosa collaborazione il Gruppo Cineforum ‘Quei Bravi Ragazzi’ e l’Associazione Energicamente”.

Spotorno avrà quindi l’onore di ospitare veri luminari del genere: disegnatori di fama internazionale, critici del fumetto e del cinema. Oltre alla proiezione dei film citati, partecipano infatti al festival relatori di taratura nazionale come Alessandro di Nocera, critico e luminare del fumetto, collaboratore della redazione campana de “la Repubblica” e docente di Materie letterarie e Storia dell’Arte. Ci sarà anche Matteo Pollone docente dell’Università del Piemonte Orientale, esperto di cinema, fotografia e televisione. Ci saranno anche attività anche per i bambini: Roberto Giannotti, disegnatore di fumetti, giornalista ed architetto-designer curerà un laboratorio per ragazzi dai 6 ai 12 anni, accompagnato dal cosplayer l’Uomo Ragno. Infine Fabrizio Fiorentino, disegnatore di Superbì per GG Studio, Marvel, DC Comics e docente alla Scuola internazionale di Comics di Napoli, curerà un paio di workshop rivolto sia ai ragazzi (dai 12 anni in su) che agli adulti.

In conclusione quindi sabato 13 e domenica 14 maggio saranno due giorni dedicati interamente alla figura del “Supereroe”: dai workshop rivolti ad ogni fascia d’età, agli approfondimenti storici, letterari, culturali ed etici dei diversi personaggi. Gli amanti dei fumetti e dei supereroi avranno modo di divertirsi.

PROGRAMMA DEL FESTIVAL

SABATO 13 MAGGIO

Ore 10.00 Sala Convegni Palace -Via Aurelia, 121

Apertura dei lavori alla presenza delle Autorità, dei relatori ed ospiti

Ore 10.30 Sala Convegni Palace -Via Aurelia, 121

“Le origini dei Supereroi: tra fantasia, storia e narrativa” incontro con Alessandro Di Nocera —critico e luminare del fumetto, collaboratore della redazione campana de “la Repubblica”, docente di Materie letterarie e Storia dell’Arte

Ore 14.30 Casa del Turismo – Via Aurelia, 42

Laboratorio di conoscenza grafica dei Supereroi con Roberto Giannotti – disegnatore di fumetti, giornalista ed architetto-designer – Ospite speciale “l’Uomo Ragno”. Fascia età consigliata 6/12 anni – max 25 posti Prenotazione obbligatoria al nr. 347-2292495

Ore 17.00 Sala Convegni Palace -Via Aurelia, 121 Workshop “Come nasce un Supereroe” – corso pratico e teorico con Fabrizio Fiorentino – disegnatore di Supereroi per GG Studio, Marvel, DC Comics e docente alla Scuola internazionale di Comics di Napoli. Fascia età consigliata dai 12 anni in su – max 25 posti Prenotazione obbligatoria al nr. 347-

2292495

Ore 20.30 Sala Convegni Palace -Via Aurelia, 121

Presentazione del Film “AQUAMAN*” (2018) di James Wan a cura di Matteo Pollone, docente Università del Piemonte Orientale, esperto di cinema, fotografia e televisione. Proiezione film e a seguire eventuale approfondimento

DOMENICA 14 MAGGIO

Ore 9.30 Sala Convegni Palace -Via Aurelia, 121

Buongiorno con iSupereroi! Alessandro Di Nocera e Matteo Pollone raccontano “Il Mondo dei Supereroi rivolto ai Bambini” Incontro con gli esperti. Fascia età consigliata 8/12 anni – max 25 posti Prenotazione obbligatoria al nr. 347-

2292495

Ore 10.30 Sala Convegni Palace -Via Aurelia, 121

Workshop “Le dinamiche narrative di una sequenza d’azione in una storia di Supereroi all’interno della tavola di un fumetto” Corso pratico e teorico con Fabrizio Fiorentino. Fascia età consigliata dai 14 anni in su – max 25 posti Prenotazione obbligatoria al nr. 347-2292495

Ore 16.00 Sala Convegni Palace -Via Aurelia, 121

Presentazione del Film “THE AVENGERS” (2012) di Joss Whedon a cura di Alessandro Di Nocera. Proiezione film e a seguire eventuale approfondimento

Ore 19,00 Conclusione a cura di Alessandro Di Nocera e Matteo Pollone

Ingresso libero per incontri e proiezioni film fino ad esaurimento posti. Capienza massima sala convegni palace nr. 130 posti a sedere. Prenotazione obbligatoria per workshop e laboratori al nr. 347.2292495