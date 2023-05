A Spotorno il progetto “AMPlification”: le nuove generazioni protagoniste del cambiamento per salvare il pianeta

Spotorno. Lo scorso giovedì 25 maggio si è conclusa la prima delle due attività previste nei comuni di Spotorno e Noli nell’ambito dell’ambizioso progetto “AMPlification”, realizzato da Worldrise con il supporto di Ariston volto a sensibilizzare le persone sull’importanza della salvaguardia delle meraviglie marine e dei tesori naturali delle Aree Marine Protette italiane.

“Siamo molto felici di aver ospitato il primo appuntamento dell’edizione 2023 di AMPlification – racconta Gian Luca Giudice, assessore con delega all’educazione ambientale del comune di Spotorno – Grazie alla biologa marina di Worldrise Monica Previati e alla fotografa subacquea Susanna Manuele gli alunni delle classi prima e seconda della Scuola Primaria Pertini di Spotorno hanno avuto modo di conoscere le bellezze del mondo marino mediante momenti di formazione in classe e lezioni educative sulla spiaggia e di raccontare poi, a loro modo, quanto hanno appresso, ai loro parenti”.

Nella mattinata di mercoledì 24 e di giovedì 25, infatti, sono stati proprio gli studenti a guidare i propri familiari – in primis i nonni -, la comunità locale e l’Amministrazione, con anche la partecipazione del sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, dell’assessore Gian Luca Giudice e del Direttore dell’AMP, Davide Virzi, in una biopasseggiata a cielo aperto il cui obiettivo è stato quello di “insegnare ai più grandi” l’importanza di salvaguardare il Pianeta e, al contempo, ripulire il litorale ligure da microplastiche e rifiuti in eccesso. Un atto simbolico nonché una vera testimonianza che anche dai più piccoli possono avere origine azioni virtuose.

“Il progetto – prosegue l’amministrazione spotornese – non sarebbe stato possibile senza Ariston e Worldrise, che hanno unito le loro forze per un obiettivo ambizioso e di valore, ovvero l’importanza di educare e formare i più giovani per accrescere in loro la consapevolezza nei confronti del cambiamento climatico e invertire così la rotta per un futuro più sostenibile. Grazie a queste due importanti realtà che hanno scelto l’AMP di Bergeggi, il Comune di Bergeggi e il Comune di Spotorno, è stato possibile avvicinare piccoli e adulti all’importante tema della conoscenza del mare attraverso la spiaggia. Il progetto è stato realizzato grazie all’indispensabile collaborazione di tutto il corpo docente della scuola primaria Pertini dell’istituto comprensivo (certificato Bandiera Verde dal 2009) che da oltre quindici anni è in sintonia con l’Amministrazione nella valorizzazione dell’educazione ambientale. Ricordiamo inoltre che per il programma di educazione ambientale del Comune sono inoltre partner il Gruppo Sportivo Olimpia Sub, a cui si sono si affiancati Fondazione CIMA, il Centro Educativo Ambientale del Beigua e, dallo scorso anno, la Proloco di Spotorno”.

Il progetto “AMPlification” terminerà lunedì 29 maggio con il coinvolgimento degli alunni delle classi prima e seconda media della scuola secondaria di primo grado di Noli.

“Anche con gli alunni della secondaria – racconta la biologa marina Monica Previati – faremo una lezione in classe per raccontare le bellezze del territorio marino e una bio-passeggiata insieme anche ai loro familiari e a tutti coloro che vorranno partecipare, per imparare a conoscere il mare partendo dalla spiaggia”.

“Per noi – prosegue Mariasole Bianco, co-fondatrice e presidente di Worldrise – la soluzione verso un futuro migliore per l’umanità e il nostro Pianeta Blu parte da un percorso educativo condiviso e siamo quindi molto contenti di poter collaborare nuovamente con Ariston. Le Aree Marine Protette sono uno degli strumenti migliori che abbiamo per invertire la rotta e salvaguardare i nostri mari, eppure coprono una percentuale minima di essi e pochissimi ne conoscono i benefici. Per questo abbiamo deciso di lavorare a quattro mani insieme ad Ariston che ha a cuore questa tematica, per sviluppare un progetto che facilitasse la conoscenza delle meraviglie del mare e la consapevolezza dell’importanza della loro tutela partendo proprio dai bambini: perché sono loro i veri changemaker del futuro”.

Ancora una volta, questo progetto si inserisce all’interno di un percorso di più ampio respiro intrapreso dal brand da tempo dedicato alla sostenibilità, per garantire pieno comfort nelle abitazioni, valore trainante per la filosofia di Ariston, e che vede il concretizzarsi del nuovo ESG Plan per il 2030. “Tra gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti come Gruppo e in cui il brand Ariston si inserisce – commenta Mario Salari, Head of Italy di Ariston Group – c’è quello di evitare l’emissione di 100 milioni di tonnellate di CO2 grazie alle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti che introduciamo sul mercato, facendo leva anche sulla connettività come fattore determinante per ridurre consumi ed emissioni senza rinunciare al comfort. Così come l’impegno ad avere il 100% dei Paesi coinvolti in progetti che promuovano la consapevolezza del comfort termico sostenibile come fattore di sviluppo sociale. Per Ariston, di fatto, il risparmio non è solo un fatto di ‘economia’ o di ‘efficienza’: si tratta di creare uno stile di vita sostenibile che dia beneficio a noi stessi e anche al mondo in cui viviamo”.