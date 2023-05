A Savona un evento musicale per la Giornata dell’Europa

Savona. In occasione della Giornata dell’Europa e con il patrocinio del Comune martedì 9 maggio alle ore 18:30 in piazza del Popolo la Fondazione ComunitàServizi, ente gestore dei servizi caritativi diocesani, organizza un evento musicale a tema, animato dall’associazione Artincanto e dal gruppo musicale Pulin and The Little Mice.

Le persone e le scuole interessate alla presentazione dell’Eurodesk sono invitate lo stesso giorno alle 16 a Casa Demiranda, in corso generale Agostino Ricci 36. Interverranno l’assessore comunale al Welfare Riccardo Viaggi, Claudia Becchi della Caritas e Davide Pesce di CSV Polis. Eurodesk è la struttura del programma europeo Erasmus+ che opera nel settore dell’informazione e dell’orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa.

Nel settennato 2021 – 2027 la rete nazionale italiana Eurodesk ha lo scopo di facilitare i territori italiani ad avvalersi in forma più ampia, partecipata e condivisa dei programmi in favore dei giovani, con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla nuova generazione dei programmi europei. A tal proposito Eurodesk fornisce agli enti del territorio formazione, sistemi e strumenti per promuovere, informare, orientare e progettare opportunità di mobilità educativa e formativa transnazionale per i giovani. Per informazioni è possibile contattare Claudia Becchi al numero di cellulare 3404635280.