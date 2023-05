A Savona la presentazione del progetto “Mappe di una città in-divenire”

Savona. La Fondazione ComunitàServizi, la Caritas e la Diocesi di Savona-Noli promuovono le “Mappe di una città in-divenire”, progetto di mappatura di Savona attraverso lo sguardo degli abitanti, degli operatori e dell’amministrazione comunale e a cura di Nausicaa Pezzoni.

Attraverso un percorso di conoscenza e rappresentazione della città i partecipanti saranno guidati nel riconoscimento dei luoghi più significativi del loro abitare e nell’individuazione di spazi, percorsi e attività che potrebbero ampliare e arricchire la geografia di riferimento di ciascuno. Parallelamente con il contributo dei cittadini che vorranno partecipare gli operatori dei servizi e il Comune verranno coinvolti nella costruzione di una mappa dell’accoglienza e della cura.

L’iniziativa sarà presentata lunedì 29 maggio alle ore 18 presso la Mensa di Fraternità in via Edmondo De Amicis 4 (seguirà rinfresco) e alle 21 nell’oratorio della Parrocchia San Francesco da Paola, in via Lorenzo Traversagni 6, nel quartiere Villapiana. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica mappe.abitare@gmail.com.