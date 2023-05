A Savona la “Giornata dell’Europa”: eventi il 5 ed il 9 maggio

Savona. Fondazione Diocesana ComunitàServizi Onlus, in collaborazione con CSV POLIS e la Gioventù Federalista Europea, con il patrocinio del Comune di Savona e dell’U.E., “è felice di invitare la cittadinanza alla Giornata dell’Europa il 9 maggio che segue le feste istituzionali del 25 aprile Festa della Liberazione, 1° maggio Festa del Lavoro e precede il 2 giugno Festa della Repubblica”.

Il programma prevede diversi momenti di incontro, confronto e presentazioni in luoghi “che portano con sé un significato di rilievo per la storia e il futuro della città”.

Due incontri introduttivi si terranno venerdì 5 maggio presso la Sala Rossa del Comune di Savona dal titolo “Conoscere l’Europa: Giornalisti liguri dall’Erasmus al territorio”. La proposta prevede due appuntamenti: alle ore 9 specificatamente per le scuole e alle ore 16:30 aperto alla cittadinanza. Interverrà Elena Romanato, collaboratrice “La Stampa”.

La Giornata dell’Europa del 9 maggio si aprirà alle ore 10:30 presso la Sala Rossa del Comune di Savona con un incontro dal titolo “L’Europa e il Territorio: processi di sviluppo PNRR ed altri fondi europei, gestione e rendicontazione dei flussi finanziari”. Ai saluti del Sindaco di Savona Marco Russo seguiranno gli interventi degli Assessori Ilaria Becco alla pianificazione e rigenerazione urbana, Silvio Auxilia al bilancio e Michele Vitale Direttore Generale della Ragioneria dello Stato – MEF area Nord-Ovest.

Nel pomeriggio alle ore 16 presso Casa Demiranda in Corso Ricci 36, Fondazione Diocesana ComunitàServizi Onlus annuncerà la prossima apertura di un Eurodesk, per l’orientamento e l’informazione dei giovani sulle possibilità di mobilità internazionale. Interverranno Claudia Becchi Fondazione ComunitàServizi, Davide Pesce CSV Polis, Riccardo Viaggi assessore al welfare e comunità.

Seguirà alle ore 17:30 presso la Sala Rossa del Comune di Savona la presentazione del volume “ABC dell’Europa di Ventotene, dizionario illustrato. A cura di MFE.

La giornata si concluderà con un evento musicale in Piazza del Popolo alle ore 18:30. Si esibiranno l’Associazione Artincanto e il gruppo musicale Pulin and The Little Mice