A Savona il 2^ Torneo di Sudoku del Lions Club: il ricavato destinato alle popolazioni dell’Emilia Romagna

Vado Ligure. Venerdì 26 maggio il Lions Club Vado Ligure-Quiliano Vada Sabatia in collaborazione con i Lions Club della Zona 3 B ha indetto e organizzato presso il ristorante “La Lampara” a Zinola a Savona il secondo “Torneo di Sudoku – Memorial Felice Rota”.

Alla presenza di una folta rappresentanza dei soci e ospiti provenienti dai vari club partecipanti, sono intervenute numerose autorità civili e lionistiche quali il governatore del Distretto 108 IA3 Claudio Sabattini, il primo vice-governatore Oscar Bielli e il secondo vice-governatore Vincenzo Benza.

La gara si è svolta con due manche, la prima di Sudoquiz, che ha visto vincente l’atleta di hockey paralimpico del Torretta, Pierpaolo Bencardino, la seconda di Sudoku Classici, che ha visto vincente Roberto Rosa, socio del Lions Club Torretta.

“La serenità della serata non ha distratto i Lions Club di Savona, Vado e Spotorno, dalla loro vocazione al soccorso, che hanno destinato il ricavato della serata, a sostegno della drammatica situazione in Emilia Romagna, dopo la recente alluvione. Ancora una volta i Lions hanno confermato i tratti peculiari della loro identità: da un lato la capacità di soddisfare i bisogni con service innovativi e dall’altra di tradurre valori e ideali universali in gesti tangibili, con spirito generoso e disinteressato”.