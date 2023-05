A Sassello vince la continuità, diventa sindaco Marco Dabove: “Battaglia combattuta fino all’ultimo. Da domani al lavoro per il paese”

A Sassello vince la continuità. A queste elezioni comunali passa la lista “SiAmo Sassello” con sindaco Marco Dabove. Il gruppo segue il percorso dell’ormai ex sindaco, Daniele Buschiazzo, che rimane in lista. A essere superato il gruppo “Noi per Sassello” capeggiato da Gian Marco Scasso. E’ stato un duello che ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo: il verdetto finale non è stato proprio prevedibile. Sono 531 i voti raccolti da Dabove (53,15%), 468 da Scasso (46,85%).

“E’ stata una battaglia dura voto a voto, ma ci riempie di soddisfazioni essere stati scelti dalla cittadinanza – a commentare la vittoria è il neosindaco Marco Dabove -. Voglio ringraziare tutti, sia i sassellesi che ci hanno votati, sia chi non crede ancora in noi – afferma il nuovo sindaco -. Domani ci metteremo al lavoro per mantenere le nostre promesse e convincere anche coloro che non ci hanno votati”.

Il nuovo sindaco si dichiara anche “molto felice che i giovani della nostra lista abbiano ricevuto tanti voti“. Nel gruppo sono tre i ragazzi presenti: Valerio Giardini, di 27 anni, Arianna Galatini, di 26 anni; e i 19enni Riccardo Zunino e Betelehem detta Betty Perrando.

L’età media dell’intera lista è comunque di 40 anni. Riepilogando, in “SiAmo Sassello”, oltre il sindaco di 37 anni, troviamo Daniele Buschiazzo, 46 anni – ex sindaco; Roberto Laiolo, di 53 anni; Lia Zunino, 73 anni; Gianni Olgiati, 64 anni; Mirko Assandri, 39 anni; Tomaso Pronsati, 39 anni.

L’affluenza è stata buona a Sassello, è del 47,63%.