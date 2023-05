A Sassello bambini e anziani in gita alla Madonna dei Partigiani: “Pensare al futuro senza dimenticare il passato”

Albisola Superiore. Si è svolta ieri un’iniziativa promossa dall’Associazione Judax Agorà, dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di Savona e dal Settore dei Servizi Sociali del Comune di Albisola Superiore. Si è trattato di una gita che ha coinvolto 60 persone fra cui 11 anziani dell’Rp San Nicolò e Giuseppe di Albisola Superiore (perlopiù non deambulanti), una decina di bambini, i loro genitori, i Soci della Judax Agorà, alcuni utenti del Dipartimento di Salute Mentale, operatori dell’Asl e dell’ RP, i Presidenti e i membri delle Anpi di Albisola Superiore, delle Fornaci di Savona e di Sassello; ha portato i suoi saluti anche il Sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo.

La destinazione è stata la Madonna dei Partigiani, area sita in località di Montesavino a Sassello, che prende il nome da una chiesetta fatta edificare al termine della seconda guerra mondiale come voto alla Madonna per aver protetto due membri della famiglia Macciò sfuggiti ai rastrellamenti e quindi sopravvissuti.

“La meta – afferma il Segretario della Judax Agorà e Assessore Calogero Sprio – era in un punto molto panoramico e piacevole ma soprattutto aveva un alto valore simbolico; Marco Macciò, custode e che si occupa della cura e manutenzione dell’area, ha avuto l’occasione di raccontare la storia di quel luogo e le sue parole sono state integrate dai rappresentanti delle Anpi sezioni di Sassello, Albisola Superiore e quartiere Fornaci di Savona”.

“Questa esperienza – prosegue Sprio – ha offerto moltisime opportunità; dall’inclusione degli utenti del Dipartimento di Salute Mentale, all’offerta di una giornata straordinaria ricca di emozioni agli anziani e, non ultimo, all’opportunità di trasmettere dei concetti legati alla Resistenza e alla lotta partigiana ai bambini attraverso il racconto fatto un pò con le parole di chi l’ha vissuta da vicino ed un pò dai luoghi nei quali si sono svolti alcuni di questi fatti”.

“Da anni – conclude Sprio – lavoriamo sullo sviluppo di una rete sul territorio; esistono molte persone perbene che si mettono a disposizione degli altri e nella gita che si è svolta ieri ve ne era un gran numero. A partire dai padroni di casa, dai volontari della Judax Agorà e della Protezione Civile, agli operatori sanitari e ai rappresentanti delle ANPI. Bisogna pensare al futuro non dimenticando il passato; da qui l’utilità di portare avanti sempre di più progetti intergenerazionali”.