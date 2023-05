A Quiliano il seminario #LUOGOSICURO: una giornata di formazione sulla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche

Quiliano “#LUOGOSICURO – Manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”: questo il nome del seminario organizzato dal Comune di Quiliano con il comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona. Sponsor ufficiale dell’evento è A.L.M.A. di Pietra Ligure.

La giornata di formazione è gratuita ed è dedicata ai Comuni della provincia di Savona, ingegneri, geometri, architetti e associazioni del territorio, oltre ad organizzatori di eventi.

Il seminario, che si svolgerà il prossimo martedì 30 maggio a Quiliano nel Teatro Nuovo di Valleggia in via San Pietro 28, sarà diviso in due fasi: la prima al mattino nella quale verranno illustrate approfonditamente le normative che riguardano la sicurezza attualmente in vigore a cui devono attenersi i Comuni per poter organizzare manifestazioni pubbliche; nel pomeriggio invece verrà fatta una dimostrazione di come una richiesta di SCIA per una manifestazione deve essere presentata al Comune e caricata sul sito SUAP.

Saranno presenti il sindaco di Quiliano Nicola Isetta, il direttore regionale dei vigili del fuoco Liguria Claudio Manzella, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, il procuratore della Repubblica di Savona Ubaldo Pelosi e il prefetto di Savona Enrico Gullotti.

Tra gli interventi del mattino e quello del pomeriggio, verrà offerto a tutti i partecipanti un brunch nel parco di San Pietro in Carpignano.

Per prenotare il proprio posto si può scrivere a r.saleri@alma-sicurezza.com oppure chiamare il numero 019 94700 entro il 25 maggio. La partecipazione al seminario dà diritto a 3 crediti formativi.

Per i partecipanti al seminario #LUOGOSICURO, saranno riservati parcheggi in piazza della Chiesa e nel parco di San Pietro in Carpignano, dove all’arrivo sarà presente personale addetto.

Qui sopra il programma completo dell’evento.

A.L.M.A., sponsor dell’evento, ha la sede principale a Pietra Ligure e, grazie a diverse basi operative, è presente sia in Italia che all’estero. Mette a disposizione un team di esperti al servizio dei clienti nei settori dell’antincendio, impianti e manutenzione, gas tecnici, alimentari e medicali, formazione, sicurezza sul lavoro, safety & security, vigilanza antincendio, navale, safety & fire fighting system e sanificazione, cercando di prevenire e ridurre ogni tipo di rischio, attraverso le sue divisioni specializzate con esperienza pluriennale.

#LuogoSicuro è un servizio “chiavi in mano” nato in seno ad A.L.M.A., che risponde a 360° alle esigenze di Safety & Security e vigilanza antincendio. Safety & Security nell’ambito di manifestazioni pubbliche ed eventi di qualsiasi entità e vigilanza antincendio, anche con l’ausilio di mezzi speciali, in grandi aziende, strutture ospedaliere e pubbliche, aree portuali e aeroportuali o grandi cantieri.