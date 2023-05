Quiliano. Ha come tema centrale la sicurezza delle manifestazioni pubbliche il seminario organizzato dal Comune di Quiliano con il comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona attualmente in svolgimento al Teatro Nuovo di Valleggia. Il convegno ha come sponsor ufficiale la ditta A.L.M.A. di Pietra Ligure.

Giuseppe Di Maria, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Savona, spiega: “Quello delle manifestazioni pubbliche è un tema complesso. E’ un argomento molto ‘antico’, che risale al 1931, l’anno in cui è nato il Tulps, ma è sempre attuale perché è molto sentita l’esigenza di garantire la sicurezza delle persone che utilizzano queste aree e questi locali per divertirsi. Dobbiamo cercare di saperne di più, perciò è opportuno che ognuno, per le proprie competenze, cerchi di approfondire gli argomenti necessari per fare in modo che il servizio che la sicurezza offre ai cittadini sia il migliore possibile”.

Quello della sicurezza è un servizio che non funziona se non fanno rete tutti gli attori: “Ciò che è importante, in questo seminario, è che siano presenti tutte le autorità e gli organismi preposti alla verifica delle condizioni di sicurezza di questo tipo di attività. E’ importante il confronto tra di noi e l’approfondimento per raggiungere l’obiettivo della sicurezza. Dopo l’emergenza Covid gli scenari sono cambiati soprattutto dal punto di vista della psicologia delle persone, che uscite dal ‘blocco’ della pandemia hanno avuto voglia di tornare a vivere. Ora le situazioni sono rientrate nella normalità ma le condizioni di sicurezza sono importanti e dobbiamo sempre tenerle in considerazioni per offrire ai cittadini un servizio sempre migliore“.

“Ringrazio Alma per aver scelto Quiliano come location per questo seminario – afferma il sindaco di Quiliano Nicola Isetta – E’ importante mettere insieme tutti gli attori che hanno un ruolo e una funzione rispetto al tema della sicurezza dei cittadini e degli eventi e poter creare un tavolo di confronto. Certamente il ruolo e la funzione dei sindaci è importante e delicata, ma credo sia importante anche creare questi momenti con tutti gli altri soggetti per migliorare e confrontarci su quelli che sono gli aspetti normativi, giuridici e di metodologia del nostro ruolo”.

A.L.M.A. è una realtà che offre supporto a 360 gradi nell’organizzazione di una manifestazione pubblica: certamente offre servizi in grado di “sgravare” il lavoro dei sindaci. Aggiunge a tal proposito Isetta: “Come sindaci il nostro primo obiettivo è far rispettare le norme e il secondo far vivere le comunità e far sì che la comunità si muova e si organizzi per creare eventi, momenti di cultura e socialità. Il tutto in sicurezza. Quindi convegni come questi sono, per me, veri e propri tavoli, strumenti di confronto per facilitare il ruolo e la funzione di tutti i soggetti interessati“.

Davide Zunino, titolare di A.L.M.A. Antincendio, si dice “contento ed onorato di essere sponsor di questo seminario che ha come tema la sicurezza nelle manifestazioni pubbliche. Un tema importante e complesso, che richiede la conoscenza approfondita delle normative. Da oltre 40 anni A.L.M.A. è sul mercato nazionale con le sue cinque divisioni: antincendio, sicurezza sul lavoro, sanificazione, gas tecnici e #luogosicuro. Quest’ultima gestisce la vigilanza antincendio, la safety & security durante le manifestazioni pubbliche. A.L.M.A. e i suoi tecnici è a completa disposizione di tutti gli addetti ai lavori (progettisti, Enti pubblici e organizzatori di eventi) per raggiungere l’obiettivo comune di spegnere il rischio e accendere la sicurezza“.

Antonio Rigliaco, responsabile commerciale di A.L.M.A. e responsabile della divisione #luogosicuro, conferma: “Garantire la sicurezza di una manifestazione richiede una ‘ricetta’ precisa. Alla luce della varie circolari ministeriali uscite nell’ultimo periodo, per organizzare una manifestazione in sicurezza servono diversi ‘ingredienti’. Serve la progettazione, serve la documentazione, servono gli operatori e tutte le attrezzature di safety necessarie per far svolgere in sicurezza una manifestazione pubblica. Qualsiasi Ente pubblico e organizzatore di eventi sa di poter contare sul nostro supporto. Noi siamo a disposizione sia per la consulenza che per la parte operativa. Da noi si può avere sia la progettazione di un evento, con il classico piano di emergenza, sia la compilazione e la presentazione di tutti i documenti necessari che gli operatori di safety & security (per la security ci appoggiamo ad un’azienda leader nostra partner) per garantire a 360 gradi la gestione di un evento. #luogosicuro è nato da un’idea mia e di Davide Zunino nel 2019 con un grosso evento organizzato a Pietra Ligure, ma stiamo crescendo grazie all’ingresso di Marco Baruzzo, a cui ho lasciato ormai la direzione di questa divisione e che sta facendo un ottimo lavoro”.

La giornata di formazione, dal titolo “#LUOGOSICURO – Manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”, è gratuita ed è dedicata ai Comuni della provincia di Savona, ingegneri, geometri, architetti e associazioni del territorio, oltre ad organizzatori di eventi. La giornata è divisa in due fasi: la prima al mattino nella quale verranno illustrate approfonditamente le normative che riguardano la sicurezza attualmente in vigore a cui devono attenersi i Comuni per poter organizzare manifestazioni pubbliche; nel pomeriggio invece verrà fatta una dimostrazione di come una richiesta di SCIA per una manifestazione deve essere presentata al Comune e caricata sul sito SUAP.