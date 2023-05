A Pietra Ligure fa tappa la UCI Enduro World Cup di Mtb: ecco le modifiche alla viabilità

Pietra Ligure. Come annunciato ad aprile, cuore della UCI Enduro World Cup, dal 1 al 3 giugno, sarà anche Pietra Ligure e la sua ormai vasta rete sentieristica che già nel 2020 e 2021 è stata protagonista di una tappa di EWS (Enduro World Series) e di ben due edizioni della EWS-E, competizione dedicata alle mtb a pedalata assistita.

Il villaggio evento, il paddock degli atleti, le assistenze tecniche, l’area espositiva coloreranno e animeranno le vie e le piazze del centro del paese. Il percorso di gara, il format con trasferimenti e prove speciali cronometrate, rese note ieri, le informazioni utili per seguire la gara e vedere le video preview delle prove speciali sono disponibili qui.

A Pietra la macchina organizzativa è già partita da molti mesi e, con l’avvicinarsi dell’appuntamento mondiale, il Comune ha previsto alcune modifiche alla viabilità per i giorni dell’evento che coinvolgeranno il paese a partire da lunedì 29 maggio, quando inizieranno ad arrivare le squadre, e fino a domenica 4 giugno, giorno in cui il carrozzone della gara si sposterà a Finale Ligure per la Marathon Cup.

“La nostra Pietra Ligure è stata scelta per ospitare la più importante manifestazione dedicata all’Enduro Mountain Bike al mondo: si tratta di un importante riconoscimento del lavoro svolto dall’amministrazione comunale per implementare i flussi turistici al di fuori della stagione estiva, che siamo certi porterà ricadute positive all’economia del paese – spiegano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo e allo sport Daniele Rembado – L’evento coincide con il ponte del 2 giugno e, conseguentemente, al consueto elevato numero di presenze turistiche di questo periodo, si aggiungeranno centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo e moltissimi appassionati del settore. Il centro storico, la zona dell’Ajetta e il Lungomare XX Settembre saranno occupate dal villaggio evento, dal paddock degli atleti, dall’area expo e dalle assistenze tecniche”.

“Per tale ragione, al fine di garantire l’ottimale svolgimento dell’evento, sono state previste alcune modifiche alla viabilità – proseguono De Vincenzi e Rembado – Fiduciosi che l’evento, che porterà sul territorio televisioni e milioni di contatti, contribuirà a migliorare ulteriormente l’immagine di Pietra Ligure come una tra le destinazione leader nel campo della mountain bike a livello internazionale, ringraziamo già fin d’ora la cittadinanza e le attività produttive pietresi per la fattiva collaborazione che sapranno dare anche in questa speciale occasione”,.

Le modifiche alla viabilità

– Piazza Castello – Divieto di sosta con rimozione dalle ore 7.00 di lunedì 29 maggio alle ore 24 di domenica 4 giugno;

– Via Don G. Bado – Divieto di sosta con rimozione dalle ore 8.00 di martedì 30 maggio alle ore 24 di sabato 3 giugno, per i parcheggi siti dall’intersezione con via Vigili del Fuoco fino all’intersezione con l’archivolto di Piazza S. Nicolò.

– Piazzale De Gasperi, Via IV Novembre, Via Vigili del Fuoco, Via E. Accame, Via della Ricostruzione e Via Leale – Divieto di sosta con rimozione dalle ore 8.00 di martedì 30 maggio alle ore 12.00 di domenica 4 giugno

– Via IV Novembre e zona Ajetta (parte a monte) – Chiusura al traffico a partire dalle ore 8.00 di martedì 30 maggio alle ore 12 di domenica 4 giugno, ad eccezione degli aventi diritto.

– Saranno utilizzabili le aree di sosta per carico e scarico presenti su via Don. G. Bado

– Sono state individuate apposite aree che saranno adibite al parcheggio delle moto e che saranno indicate con apposita cartellonistica.