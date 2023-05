A Genova arriva Starbucks: tra donuts, muffin e sandwich non può manacare la focaccia ligure

Liguria. Ci sono i tipici prodotti tradizionali (donut smoothie blueberry, donut al caramello, muffin alla vaniglia e cioccolato, croissant e sandwich farciti) ma anche una “immancabile” specialità ligure come la focaccia tra le proposte del nuovo punto vendita di Genova di Starbucks, brand internazionale di caffetterie.

“Per questo abbiamo provveduto a selezionare un fornitore locale” spiegano Vincenzo Catambrone, general manager di Starbucks Italia, e Samuel Napolitano, responsabile area manager.



A servire la prima fetta di focaccia è Alex, barista di 33 anni di Genova. Come di Genova sono tutti i 25 ragazzi assunti per lavorare nella caffetteria, dopo un’ampia selezione e formazione a Milano e Torino. Sono tutti giovani, la maggior parte sotto i 30 anni.

Starbucks apre ufficialmente al pubblico domani, sabato 13 maggio, a partire dalle 7 alle 20 in via Porta degli Archi, a un passo da via XX Settembre. Poi rimarrà aperto tutti i giorni, con orario continuato. Non mancherà la connessione wi-fi gratuita per tutti coloro che vorranno fermarsi a studiare e lavorare seduti ai tavoli della caffetteria, dalle prossime settimane anche all’aperto con un dehors che verrà installato a breve.

“Serviva uno Starbucks a Genova, le richieste per aprire in questa città sono state tante, l’attesa per questa nuova apertura è fortemente sentita da numerosissimi genovesi – dice Catambrone – quello genovese è l’ennesimo locale diverso dagli altri. Per il locale di Genova è stato scelto uno stile floreale, perché così rispecchia lo stile della città”.