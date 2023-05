A Finale Ligure la cena dei nati nel 1983: “Abbiamo creduto nel futuro e ci siamo realizzati nei modi più disparati”

Finale Ligure. La sera di venerdì 26 maggio si è svolta la cena di Leva dei Quarantenni, i nati nel 1983, di Finale Ligure. Un bell’evento, corredato da buonissima pizza, spillette commemorative e torta a tema.

I ragazzi hanno fortemente voluto questa serata, per reincontrarsi dopo tanti anni, ricordare gli anni della prima giovinezza, ma anche per dare un importante messaggio sociale: “Ci chiamate Millennials – commentano -, siamo i nati dei primi anni ’80, ci avete dato dei fannulloni, senza nè arte nè parte, incapaci di prendere in mano le eredità professionali dei nostri padri e incapaci di crearci nuove strade… beh, vi volevamo informare che il 26 maggio, davanti ad una pizza, c’erano grandi sorrisi di grandi ragazzi, tutti con un lavoro, alcuni anche due, con o senza figli, con esperienze importanti all’estero, ognuno con i propri successi e fallimenti alle spalle, ma vivi”.

“Abbiamo creduto nel nostro futuro, e ci siamo realizzati, nei modi più disparati, nonostante i mille bastoni che la società ci ha lanciato tra le ruote della bici…e forse, tutto ció, è stato possibile anche grazie all’infanzia e all’adolescenza che abbiamo vissuto insieme, fatta di ribotte, serate in spiaggia, polisportive, locali storici, professori severi, bocciature, gelati in piazza, storie d’amore e d’amicizia, in anni in cui essere gruppo era il più importante dei valori. Noi, in noi, ci abbiamo sempre creduto. E abbiamo fatto bene! “