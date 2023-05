A Finale la Coppa del Mondo di ciclismo: “Per limitare i disagi navetta gratuite e parcheggi riservati ai residenti”

Finale Ligure. Navetta gratuite e parcheggi riservati ai residenti, così il Comune di Finale Ligure cerca di limitare i disagi dovuti alla Coppa del Mondo di ciclismo che la città ospiterà dal 1° al 4 giugno.

“La manifestazione – sottolinea il sindaco Ugo Frascherelli – porterà nel nostro territorio atleti da tutto il mondo, televisioni e milioni di contatti. Sono consapevole che il ponte del 2 giugno non sarebbe il periodo più indicato per ospitare un evento di tale portata, ma la scelta è stata fatta dalla Federazione Internazionale di Ciclismo (UCI) e, data l’importanza per la promozione del nostro territorio, abbiamo ritenuto comunque opportuno accettare.

“Ospitare ed organizzare questo evento comporterà disagi per chi nei luoghi attraversati vive, lavora e di questo mi scuso”. Nel dettaglio, i parcheggi sulla Val Pora, nei pressi di Porta Testa, non saranno disponibili dal 1° giugno al 4 giugno. “A parziale ristoro – avverte il primo cittadino – apriremo per i residenti lo spazio tra il Liceo e la Palestra Rivetti ed il parcheggio sterrato vicino al Palazzetto dello sport”.

Sarà attivo anche un servizio gratuito navetta di TPL così strutturato: giovedì 01/06-venerdì 02/06- sabato 03/06 3 corse giornaliere in partenza dalla Stazione FF.SS. per Finalborgo nella fascia oraria 16.00-23.00; domenica 04/06 4 corse giornaliere in partenza dalla Stazione FF.SS. per Finalborgo nella fascia oraria 7.00-21.00 (orari indicativi 7.00-11.00-15.00-21.00)

Inoltre, solo domenica 4 giugno, si svolgerà la tappa mondiale della Marathon con partenza verso le 7.00 da Porta Testa ed arrivo in Valle Aquila a partire dalle 14.00. Ciò comporterà la sospensione della circolazione: in via Fiume, dalle 11.00 alle ore 17.00; in via delle Ville, dalle 11.00 alle ore 16.30; in Valle di Montesordo, dalle 11.30 alle ore 16.30; in via Romana, dalle 11.40 alle ore 17.00.