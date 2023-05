A Cisano incontro con l’alpinista Lorenzo Gariano, unico ligure ad aver scalato l’Everest

Cisano sul Neva. Martedì 23 maggio, alle ore 21, in Sala Gollo a Cisano sul Neva l’incontro “Un respiro oltre le 7 cime”. Protagonista sarà l’alpinista imperiese Lorenzo Gariano: unico ligure, insieme a Reinhold Messner, Alberto Magliano e Giuseppe Pompili ad avere completato la scalata delle sette vette più alte dal mondo (Kilimanjaro, Aconcagua, Elbrus, McKinley, Everest, Carstens, Vinson Massif) e delle 7 vette delle Alpi Liguri.

Gariano, durante la giornata, incontrerà anche i bambini della Scuola Primaria “G. Comanedi” e presenterà il libro per ragazzi, scritto a quattro mani con Marino Muratore, “Un respiro oltre l’Everest – Dall’asma infantile alla solidarietà in Nepal”, Erga Edizioni.

L’alpinista racconterà non solo le sue imprese che lo hanno inserito nel “Guinness” dei primati, ma anche episodi della sua vita, a partire dall’asma bronchiale cronica che lo limitava fortemente e gli impediva di fare sport, tanto meno giocare a calcio come tutti gli altri bambini.

All’età di 6 anni, dall’Inghilterra, dove erano emigrati i suoi genitori, si è trasferito ad Imperia degli zii, per ritornare una volta completate la scuole superiori in Inghilterra ed arrivando a compiere imprese straordinarie. “Fu il medico a dire ai miei genitori che avrebbero dovuto portarmi al mare – racconta Gariano – In Liguria, abitava uno zio e così ho vissuto con lui fino ai 18 anni, quando ho completato i miei studi in agraria, sono tornato in Inghilterra, ma le mie condizioni di salute, intanto erano nettamente migliorate. E da allora sono pendolare perché in Inghilterra ho una famiglia. A Imperia gestisco il rifugio Chionea, a Ormea, in Alta Val Tanaro. La vera impresa – conclude – non è arrivare in vetta, ma inseguire i propri sogni, credendo nella possibilità di realizzarli”.

Dichiara il sindaco Massimo Niero: “La nostra amministrazione, fin da subito, ha lavorato per promuovere e valorizzare un territorio unico sia dal punto ambientale che paesaggistico, puntando sugli sport outdoor che attirano turisti anche dall’estero. Lo sport e il turismo sono un binomio vincente per l’economia locale. Ma lo sport svolge anche un ruolo educativo-didattico essenziale per i ragazzi, favorendo la socializzazione, il rispetto delle regole e degli altri. Siamo onorati di poter ospitare nel nostro Comune Lorenzo Gariano che, con le sue imprese, è un esempio su come volontà, determinazione e allenamento siano le chiavi per superare i propri limiti”.