Marinella Fasano prima sindaco donna nella storia di Ceriale: “Sarò al servizio di tutti”

Ceriale. E’ Marinella Fasano il nuovo sindaco di Ceriale. La candidata della lista “Ceriale Ceriale”, imprenditrice del settore turistico-immobiliare con un passato da assessore (in due mandati consecutivi), affiancata dal vicesindaco uscente Luigi Giordano, ha sconfitto alle urne Pier Carlo Nervo (“Noi per Ceriale”), geometra libero professionista già assessore e poi consigliere d’opposizione nelle amministrazioni guidate da Ennio Fazio, con in lista l’assessore uscente Eugenio Maineri, e Antonello Mazzone (“CerialeSi”), direttore amministrativo in diversi ospedali, entrato in politica negli anni ’90 come consigliere comunale, nel 1994 assessore all’urbanistica.

E’ lei, quindi, la prima sindaco donna nella storia cerialese: “Sarò al servizio di tutti e dell’intera comunità – è il suo primo commento a caldo – dei cittadini, di quelli che hanno perso, e anzi chiederò la collaborazione proprio alle persone che erano nelle altre due liste per poter lavorare bene insieme. Penso che in squadra si possa lavorare meglio”.

Quanto al suo primo atto da sindaco, “intanto manco dal Comune di Ceriale da 5 anni pertanto devo rivedere i Tpo e i dipendenti che sono stati sostituiti. Poi, come ben noto a tutti, dovremo affrontare il problema della T1 che è essenziale per tutti noi. Per quello dicevo che un gruppo coeso, anche con chi ha perso, potrebbe essere la soluzione migliore”.

Nella sua lista il vicesindaco uscente Luigi Giordano si conferma campione di preferenze dopo l’exploit di 5 anni fa: “Questa tornata elettorale era molto più agguerrita, con tre liste che se la giocavano – commenta lui – quindi la concorrenza è stata tantissima”.

“Queste preferenze secondo me valgono quasi il doppio, perché c’erano tre liste veramente forti… 500 preferenze sono veramente un numero per il quale ringraziare i cittadini di Ceriale che mi hanno nuovamente dato fiducia. La ricambierò come ho fatto in questi 5 anni, ce la metterò tutta”.

“Ora con Fasano ci metteremo subito al lavoro per fare la squadra migliore possibile andando così incontro alle esigenze di Ceriale, sono certo che ce la faremo” conclude Giordano.