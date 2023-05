A Cengio il convegno “Lo sport in ambito paralimpico”

Cengio. “Lo sport in ambito paralimpico”, è questo il titolo del convegno che si terrà domenica 14 maggio (ore 18:00) in località Isole a Cengio.

L’appuntamento è a cura di “Un sorriso per tutti”, associazione organizzatrice delle “Cengiadi”, manifestazione che andrà in scena quest’anno dal 23 al 25 giugno, e che da anni ha a cuore i temi dell’inclusione e dell’abbattimento delle barriere.

“Il convegno – spiegano gli organizzatori – tratterà argomenti come lo sport in ambito paralimpico e non solo. L’obiettivo è quello di far conoscere quelle società ed enti che offrono servizi. All’evento interverranno alcuni professionisti e figure istituzionali per promuovere uno stile di vita quotidiano che sia sano e sostenibile nel tempo e per affrontare con più motivazione gli ostacoli all’inclusione”.