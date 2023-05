A Carcare la senatrice Raffaella Paita per parlare di “Sviluppo economico, ambiente e energia”

Carcare. “Sviluppo economico, ambiente e energia”, è questo il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 5 maggio a Carcare e al quale interverrà la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita.

Insieme all’ex assessore regionale della giunta Burlando ed ex presidente della commissione Trasporti della Camera, ci saranno anche altri due esponenti savonesi del partito di Renzi: Barbara Pasquali (assessore del Comune di Savona) e Fulvio Briano (ex sindaco e ora capogruppo di minoranza a Cairo). Per quest’ultimo sarà la prima uscita ufficiale dopo essere entrato in Italia Viva.

L’incontro si terrà alle ore 18:30, presso il centro polifunzionale di Carcare, in via del Collegio. “Abbiamo scelto Carcare perché rappresenta un pezzo fondamentale della storia produttiva della Provincia di Savona – spiegano dal Italia Viva – e siamo convinti che l’intera vallata possa ancora esprimere innovazione, produttività, lavoro e nel contempo, rispetto per l’ambiente e per chi la vive”.