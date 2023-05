A Carcare incontro tra politica e imprese valbormidesi, Toti: “Basta parlare di area di crisi, è tempo di rilanciare quella di sviluppo”

Carcare. “Si sta lavorando con il governo per riaprire un fondo utile ad un ulteriore bando nell’ambito dell’area di crisi complessa per le piccole e medie imprese. Dopo le chiusure importanti, ci sono state crescite e nuove aziende, con occupati che sono aumentati di circa trecento unità rispetto al 2013 (ora 4400 in totale nelle aziende associate) quando erano stati persi 350 posti a Ferrania. L’area vadese vale 2500 addetti, la metà della val Bormida, dove si vuole investire, con un elenco di priorità, poiché dal 1994 non c’è stata nessuna pianificazione omogenea”. Questi i dati elencati ieri dal direttore dell’Unione Industriale, Alessandro Berta, all’incontro con imprenditori e il governatore ligure Giovanni Toti.

Per il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, “serve una sinergia tra pubblico e privato per essere più incisivi e più rapidi. Occorre un percorso sistematico con più occasioni per operare insieme”.

“Sono anni che siamo bloccati, dov’è la semplificazione per l’accesso burocratico? – sottolinea il presidente di Confindustria Angelo Berlangieri – L’8 maggio si riunisce il gruppo di coordinamento e controllo per il nuovo accordo di programma di area di crisi complessa, si riaprono i giochi per fare in modo che la pianificazione si realizzi. Bisogna ripartire, ma l’impegno è per far sì che non si ragioni solo di area di crisi ma anche di sviluppo e crescita del territorio per dare competitività alla Val Bormida. Il ruolo della politica deve avere un piano integrato per lo sviluppo: infrastrutture, digitalizzazione, ma i soldi devono correre dietro le idee, con formazione e zona logistica semplificata per dare una svolta epocale”.

A dare un’iniezione di fiducia alle imprese anche Giovanni Toti: “La Liguria è la prima in Italia per i soldi pro capite ottenuti con il Pnnr. Questo è il risultato di sette anni di politiche in cui si è ridisegnato il rapporto tra imprese e territorio, fare impresa e più facile, oggi è il momento opportuno per discutere di sviluppo. Occorre programmare un combinato di fondi, abbiamo un portafoglio importante quindi dobbiamo farlo bene. Se la provincia di Savona cresce è grazie alla lungimiranza di imprenditori che hanno saputo mettere da parte i tempi bui ma servono maggiori professionalità. Certo, occorre un’accelerata sulle infrastrutture, sulle vie di comunicazioni stradali e ferroviarie ma anche sulla digitalizzazione per non frenare nessun settore ligure che sta vivendo una nuova prospettiva di sviluppo”.