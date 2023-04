Volley, Tweener Andora vince solo al tie break: il titolo regionale è di Albaro

Andora. La stagione della Tweener Andora si chiude con un successo: una vittoria che non permette alla squadra di coach Ammendola di conquistare il titolo regionale, ma che dimostra ancora una volta quanto queste ragazze abbiano fatto una stagione straordinaria.

Match completamente diverso rispetto all’andata, le biancoblù partono forte e vincono di forza il primo set. Nel secondo black out completo che riporta l’Albaro Volley in parità, e di fatto anche il titolo regionale, mentre nel terzo è ancora la forza della formazione genovese a portare le ospiti sul 2 a 1. Ma la squadra andorese vuole chiudere in bellezza in casa e si riporta sul 2 a 2 e vince il tie break che fa gioire tutti i presenti.

Un percorso di due anni, una sola sconfitta, oltre a quella dell’andata per il titolo regionale, in due campionati e un percorso di crescita pazzesco. Ora ad aspettare il Gabbiano c’è la Serie C.

TWEENER ANDORA – ALBARO VOLLEY 3-2 (25-23 / 9-25 / 20-25 / 25-20 / 15-11)