Volley, Trofeo delle Regioni: ecco le avversarie delle rappresentative liguri a Campobasso

Liguria. Il Trofeo delle Regioni della Federazione Italiana Pallavolo si svolgerà dal 26 giugno al primo luglio 2023 a Campobasso. La Liguria femminile (2008 e seguenti), diretta da Luca Parodi, è inserita nel girone C pool A insieme a Piemonte e Toscana. La Liguria maschile (2007 e seguenti), seguita da Michele Totire, giocherà nel girone G pool B insieme a Calabria e Valle D’Aosta.

La formula dei gironi a concentramento si applica alla prima fase (martedì 27 e mercoledì 28 giugno) e alla seconda fase (giovedì 29 giugno) del Trofeo delle Regioni.

Le semifinali per i posti dal 1° al 12° e le finali per i posti dal 3° al 12° si svolgeranno venerdì 30 giugno secondo la formula delle gare ad eliminazione diretta. Le finali per il 1°-2° posto si disputeranno sabato 1 luglio al meglio dei 3 set vinti su 5.