Alassio/Albenga. Inizia dal porto “Luca Ferrari” di Alassio la giornata alassino/albenganese del presidente della Regione Giovanni Toti.

Quest’oggi, infatti, il governatore ha raggiunto l’approdo turistico alassino per poi dirigersi verso l’isola Gallinara, per la quale nei giorni scorsi è arrivata la notizia del via libera ad un progetto di promozione turistica (leggi QUI). Un’iniziativa partita proprio da Regione Liguria per la valorizzazione dell’isola stessa, ma anche delle altre zone costiere dell’area del ponente savonese.

Il progetto è stato approvato dalla Direzione generale Reform della Commissione Europea, ente che si occupa di promuovere i processi di riforma negli stati membri e di attuazione del PNRR, ha un valore di oltre 500mila euro e aiuterà il territorio ingauno a promuovere lo sviluppo turistico sostenibile. In particolare, vedrà la collaborazione dell’Università di Genova, che avrà il compito di sviluppare progetti pilota per il turismo outdoor marino e costiero nelle aree antistanti e attorno all’isola, oltre a fornire assistenza tecnica per due anni.

La “piscina natatoria temporanea”, progettata valorizzando la conformazione naturale dell’isola, sarà capace di fungere da polo attrattore di diversi attori ed imprese, in connessione con le attività costiere legate allo sport e all’outdoor marini (per esempio vela, kayak, windsurf e kitesurf, snorkeling, diving, water trekking) che negli ultimi anni hanno fortemente rilanciato le presenze turistiche dell’area.

Per quanto non fosse presente nessun contestatore, il presidente è stato accolto da una serie dei ben noti cartelli “Senza pronto soccorso si muore” dell’omonimo movimento per la difesa dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Toti è stato raggiunto anche dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

Visita alla Gallinara e presentazione del Piano Socio-Sanitario, Toti ad Alassio e Albenga

Al rientro da Alassio, il presidente si recherà ad Albenga (leggi QUI) dove è atteso, insieme all’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola, a mezzogiorno, per un incontro incentrato sul piano socio-sanitario regionale e, di conseguenza, anche sul futuro dell’ospedale ingauno.

Alle ore 16 Toti e Gratarola saranno ad Albenga, presso la sede del Comune, per un incontro istituzionale con il sindaco Riccardo Tomatis. L’incontro sarà occasione per fare il punto sull’offerta sanitaria dell’albenganese. Sarà presente anche il commissario straordinario della Asl2 Michele Orlando.