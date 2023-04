Vigili del fuoco di Savona in campo a Falerone per il “Torneo della Ricostruzione”

Falerone. Ci sarà anche la Liguria rappresentata dai vigili del fuoco di Genova, Savona, La Spezia e Imperia al “Torneo della Ricostruzione”, evento calcistico in programma questo weekend a Falerone (in provincia di Fermo).

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è nata per ringraziare le squadre dei pompieri del lavoro svolto durante il sisma dell’agosto 2016 che ha colpito le Marche e in modo particolare il comune di Falerone .

Alla manifestazione, oltre la Liguria, prenderanno parte anche le squadre di Crotone (per la Calabria), di Lecce e Foggia (per la Puglia), di Fermo e Ascoli Piceno (per le Marche) e di Acanto My Personal e Protezione Civile in rappresentanza del Comune di Falerone.

Le formazioni dei vigili del fuoco scenderanno in campo il 15 e 16 aprile, mentre oggi pomeriggio ci sarà l’inaugurazione alla presenza del Commissario alla ricostruzione Guido Castelli, unitamente al dirigente del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile Ufficio per le attività sportive del Ministero dell’Interno Lamberto Cigni. Presenti anche: il Responsabile Protezione Civile Marche, Stefano Stefoni; il Responsabile Regionale della Protezione Civile, Mauro Perugini; il Responsabile della Protezione Civile del Comune di Falerone, Domenico Nori; il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Montegiorgio, Capitano Massimo Canale; il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Falerone, De Santis Simone; e le autorità religiose locali.