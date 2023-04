Le idee migliori nascono quando meno te lo aspetti. Devono essere presenti la passione, la curiosità e la voglia di mettersi in gioco ed è così che 3 anni fa sono state poste le basi di “Ventisei” lo spettacolo di Davide Diamanti in calendario giovedì 20 e venerdì 21 aprile al Teatro Osvaldo Chebello di Cairo Montenotte.

Davide è un attore, ha studiato all’Accademia Teatrale di Firenze, e la sua passione è nata alle superiori quando, nel Liceo che frequentava, ha scelto di partecipare ad un corso pomeridiano di teatro.

Il cerchio si è chiuso nello stesso liceo, anni dopo, quando Davide si trovava a tenere un corso e nato un confronto su Dante Alighieri dopo che la platea di studenti ha assistito all’interpretazione del XXVI canto dove Ulisse convince il suo equipaggio ad andar oltre alle Colonne d’Ercole per “seguir virtute e canoscenza”.

La recitazione di Davide seppe coinvolgere i ragazzi e, proprio in quel momento, spuntò il germoglio di un’idea: perché non realizzare uno spettacolo su questo canto dell’Inferno della Divina Commedia? Le ottime idee hanno sempre bisogno di tempo per sedimentare, per attecchire. Ed ecco che, anni dopo, quell’idea è diventata spettacolo.

“Io sono un nostalgico e penso di essere nato in un’epoca sbagliata – racconta Davide – Adoro Fabrizio De Andrè: penso che abbia raccontato la società e i valori come nessuno e Dante, allo stesso modo, ha raccontato argomenti e tematiche che sono attuali ancora oggi. Molti dettagli, spunti e ispirazioni che colgo tra le opere dantesche li noto intorno a me, quotidianamente. Questo spettacolo è certamente è diverso dalle mie performances dove abbino la musica alla recitazione. E’ una sfida, con me stesso e con il pubblico, dove contestualizzo il canto XXVI e lo racconto attraverso continui richiami con il presente”.

Davide Diamanti vi aspetta con il suo spettacolo, “Ventisei” al Teatro Osvaldo Chebello a Cairo Montenotte, con la regia di Silvio Eiraldi, giovedì 20 e venerdì 21 aprile alle 21:00.

Per prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 3334978510.

