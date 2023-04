Venerdì sul Priamar il “Career Day” di Generali, ancora pochi giorni per iscriversi e trovare lavoro

Se stai cercando lavoro, il 14 aprile è una data che devi segnare in calendario. Al Priamar di Savona, presso la Sala della Sibilla, è in programma un “Career Day”, un evento pensato per presentare ai giovani savonesi le offerte di lavoro presenti sul nostro territorio.

Sarà un’occasione per mettere in contatto diretto le persone con le grandi aziende, che spiegheranno quali sono le figure più ricercate e quali sono gli obiettivi di chi offre lavoro. L’evento è organizzato dall’agenzia di Savona di Generali e vedrà coinvolte altre aziende, più due partner di comunicazione (IVG e Radio 104).

Essendo a numero chiuso, per prendere parte al “career day” è necessario iscriversi allegando il curriculum e indicando, oltre alle proprie generalità, i ruoli per i quali ci si intende candidare. Su IVG Lavoro sono già presenti diversi annunci che verranno presentati nel corso dell’evento. Sul nostro sito è possibile consultare le posizioni aperte e trovare quella che fa per te. Il 14 aprile, a Savona, potrai “toccare con mano” l’offerta che ti interessa attraverso i dettagli forniti dalle aziende presenti all’evento.

Sono 50 le posizioni aperte, di vario tipo: Generali cerca ovviamente consulenti assicurativi, ma nel panel di organizzatori ci sono aziende a caccia di baristi, ingegneri, architetti, farmacisti, contabili, commessi, camerieri, amministrativi, operai o elettricisti.

Spesso si sente dire che nel nostro territorio “non c’è lavoro”, ma se prenderai parte al “Career Day” ti renderai conto che la realtà è un’altra. E da questo punto di vista IVG Lavoro si sta dimostrando sempre di più un valido strumento al servizio della cittadinanza e delle aziende che offrono opportunità di occupazione.