Venerdì da record con due navi Costa in un giorno feriale, 8000 passeggeri e 700 veicoli oltre alla processione del Venerdì Santo

Savona. La presenza di due navi Costa in un giorno feriale, e quindi di piena operatività del porto, in concomitanza con la processione del Venerdì Santo, ha portato tutti gli enti interessati a riunirsi in un vertice e predisporre modifiche alla circolazione da e per lo scalo marittimo.

Domani, venerdì 7 aprile, è prevista infatti la presenza di Costa Fascinosa e di Costa Pacifica, con 8000 passeggeri (5000 all’imbarco) e circa 700 veicoli.

Tra i provvedimenti previsti c’è quello di utilizzare, dalle 8 alle 14, la galleria di ingresso al porto, subito dopo la rotonda di fronte al mercato civico, soltanto per accedere allo scalo, con la parte destra riservata ai crocieristi e quella di sinistra per le altre esigenze.

Il traffico in uscita dal porto utilizzerà invece via Impastato, dal varco solitamente adoperato solo per i carichi eccezionali, proprio di fianco alle Officine Solimano. Movieri e segnaletica provvisoria saranno utilizzati per garantire una puntuale informazione.

Dalle 20,30 alle 22, in concomitanza con la processione, sarà ovviamente bloccata l’uscita dei mezzi dal porto in direzione di Albissola.