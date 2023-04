Vendite e affitti immobiliari, Becchi (Fiaip): “In provincia di Savona primo trimestre con un mercato vivace che non rallenta”

Savona. Il mercato immobiliare ligure, almeno in provincia di Savona, non rallenta. Anzi, si mostra sempre vivace e interessante. E’ quanto emerge dall’osservatorio della Fiaip.

“La domanda continua a crescere su base trimestrale. Con la provincia di Savona al +20% in questa prima parte dell’anno – rileva Fabio Becchi, presidente provinciale Fiaip – Stessa situazione anche per quanto riguarda l’offerta”.

Comprare casa costa mediamente tra i 3.000 e i 7.600 euro al metro quadro di media: ” In generale, l’andamento nei singoli territori rispecchia la tendenza verso la stabilità vista in regione”.

Secondo i dati dell’ OMI, il prezzo degli appartamenti nelle diverse zone come ad esempio Alassio è compreso in tutta la città tra 3.480 euro al metro quadro e 7.555 euro al metro quadro per la compravendita e tra 11,2 euro al metro quadro mese e 21 euro al metro quadro mese per quanto riguarda le locazioni. Il prezzo medio degli appartamenti in vendita (5.785 euro al metro quadro) è di circa il 124% superiore alla quotazione media regionale, pari a 2.575 euro al metro quadro ed è anche di circa il 68% superiore alla quotazione media provinciale (3.425 euro al metro quadro).

Per gli affitti le case hanno un costo di 13 euro al metro quadro: “Vero anche che nel savonese ha visto decrescere maggiormente i prezzi: -10% nel trimestre. L’andamento del mercato ha visto crescere nel primo trimestre gli affitti di almeno 2,3 punti percentuali”.