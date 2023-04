Vela, dal 5 al 7 maggio la Classe Star protagonista del mare di Varazze

Varazze. Le “stelle” che mancavano a Varazze da oltre ottanta anni, sono tornate a regatare nelle acque già solcate dagli oltre 100 esemplari costruiti qui, primi in Italia, negli storici cantieri Baglietto.

A conclusione e coronamento del programma di regate Classe Star organizzato dalla Lega Navale Italiana Sezione di Varazze che ha animato cuore e muscoli di tanti appassionati per buona parte dell’inverno, il 5, 6 e 7 maggio si svolgerà il Campionato del XIV Distretto con percorso di gara tra Varazze e Celle.

Un ultimo appuntamento che, per velisti e organizzatori, rappresenterà anche un momento di festa. Il neo presidente della LNI Varazze Luigi Oderigo, con il presidente uscente Elio Spallarossa e il coordinatore delle regate Piero Ornolio esprimono infatti grande soddisfazione per il progetto, ben riuscito, di portare a Varazze la classe velica più vecchia del mondo che ha ancora tanto da raccontare agli appassionati di questo meraviglioso sport in termini di coinvolgimento ed emozioni.

Per l’ultima tappa, di carattere internazionale, sono attesi partecipanti da tutta Europa: dalla Svizzera alla dalla Francia fino alla Svezia, oltre che da ogni parte d’Italia, naturalmente. Diversi velisti hanno già preso parte alle regate del Trofeo invernale scegliendo poi di lasciare in Marina di Varazze le proprie imbarcazioni fino a primavera. “Abbiamo cercato di fornire la massima assistenza anche a distanza – sottolinea Piero Ornolio – tenendo regolarmente aggiornati gli armatori sulle condizioni meteo e delle loro barche anche inviando foto. Piccole attenzioni che ci auguriamo possano essere apprezzate contribuendo a creare un clima di accoglienza e di massima collaborazione. Del resto, tra gli aspetti più apprezzati, vi sono senza dubbio la qualità dell’ospitalità in Marina di Varazze ed alberghiera e la comodità in generale dei trasferimenti. Un’esperienza che vorremmo senza dubbio ripetere nei prossimi anni puntando a un costante miglioramento.”

“Durante il weekend renderemo onore anche alla nostra Città di Varazze e alla realtà cantieristica che l’ha resa celebre nel mondo, ovvero i Cantieri Baglietto che qui nacquero e continuarono l’attività fino all’inizio degli Anni Duemila, con un’esposizione di foto storiche relative alla Classe Star: a partire dal 1933, fu proprio questa storica azienda a produrre oltre cento esemplari di scafi destinati a questo tipo di competizione. Si tratta di veri e propri reperti storici raccolti anche grazie all’impegno personale del presidente Oderigo animato da un’inesauribile passione. Per l’occasione sarà esposta anche un’imbarcazione classe Star molto speciale proveniente dal Belgio”, spiegano gli organizzatori.

Per quanto riguarda la modalità di gara si tratta di un percorso a bastone con cancello di arrivo di poppa su due boe. La premiazione si terrà nel pomeriggio di domenica 7 maggio.