Vedono il posto di blocco della Finanza e lanciano la droga dal finestrino: arrestati tre 19enni

Savona. Vedono il posto di blocco della Finanza e, con il timore di essere fermati, fanno cadere la droga dal finestrino. Le Fiamme Gialle se ne accorgono, recuperano l’hashish e li arrestano.

Protagonisti dell’accaduto tre giovani di 19 anni, nati in Italia ma con origini nordafricane, già gravati da precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo è avvenuto durante un posto di blocco nel quartiere di Legino, qui la Finanza ha sequestrato la droga che era stata lanciata sulla strada dai due passeggeri presenti sull’auto: era suddivisa in due panetti, di 100 grammi ciascuno. I militari hanno poi proceduto all’arresto in flagranza di reato.

Nel corso del successivo processo per direttissima, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per due degli arrestati e l’obbligo di firma per il terzo.