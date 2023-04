Vecchia chiesa del Pero a Varazze, le famiglie sfollate ancora fuori dalle loro case: “Speriamo di rientrarci per luglio”

Varazze. Sarà una Pasqua fuori casa per le tre famiglie sfollate in seguito al crollo di parte del tetto della vecchia chiesa della Santissima Annunziata, al Pero. Passano i mesi. Da Natale, per sicurezza, via dalle proprie abitazioni. Ora è iniziata la Settimana Santa, e nessuno tornerà per la Pasqua.

“Fondamentalmente siamo fuori dal 6 dicembre” ci racconta una persona che con i tre familiari, dalla frazione è scesa in centro a Varazze. “La Curia ci aveva proposto di andare in albergo, ma abbiamo evitato. Siamo in un appartamento di 20 metri, in in sub affitto. I miei figli – prosegue – dormono in sala sul divano letto”.

Poi sottolinea: “La Curia, che ci sostiene mensilmente, con il sindaco e la direzione ai lavori, si è comunque sempre mostrata, fin da subito, abbastanza celere nel cercare di risolvere la cosa. Il cantiere si è fermato per ben tre volte”.

Le famiglie sperano in tempi rapidi. Ma come procede la situazione? La relazione tecnica di uno studio di ingegneria sulla “salute” del campanile, che è stato abbassato, per vedere se è pericolante o no sarà al vaglio della Sovrintendenza per poi procedere di conseguenza.

Nel caso il campanile non sia a rischio crollo si provvederà con la messa in sicurezza della struttura, viceversa, con un piano di demolizione. Sono necessari 90 giorni dalla trasmissione della relazione alla decisione vera e propria sul da farsi. C’è il massimo impegno per abbreviare i tempi. Le famiglie continuano a pazientare.

“Altro che Pasqua a casa. Speriamo di rientrarci per luglio, almeno”.