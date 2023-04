Varazze, prendono forma i campi da gioco dell’Oratorio Don Bosco

Varazze. Pronti probabilmente entro l’estate, i campi da gioco dell’Oratorio Don Bosco. Proseguono i lavori e prende sempre più forma uno spazio fruibile dai ragazzi.

“Prosegue il loro rifacimento a completamento dell’attività di edilizia privata che ha visto in questi anni la costruzione dei box interrati nel corrispondente sottosuolo – spiegano i Salesiani a IVG.it – qualche disagio sopportato in questi anni, ma vedere il manto verde del campo da calcio messo in posa, ci emoziona moltissimo e ci carica di energia ed entusiasmo per progettare il futuro della nostra Casa, aperta a tutti ma soprattutto all’altezza dei sogni dei nostri ragazzi”.

C’è soddisfazione: “Serve ancora un po’ di tempo per completare l’allestimento della zona campi e non mancheremo di organizzare una bella giornata di inaugurazione per questa area così importante per tutti i giovani di Varazze e non solo”.

Con ogni probabilità, il rifacimento sarà completato entro l’estate. Grandi progetti proprio per la bella stagione con il “Milan Camp”, con gli allenatori delle giovanili del Milan, oltre all’ Estate Ragazzi, che saranno l’occasione per utilizzare i campi rinnovati. Uno da calcetto, uno polivalente per basket e pallavolo. Uno in erba sintetica, l’altro in materiale idoneo alle due specialità sportive.