Varazze, nuovo regolamento per accedere agli atti amministrativi: sbotta il consigliere di opposizione Giacomo Robello

Varazze. “Pur di rallentarci e ostacolarci nella nostra unica e lecita azione, evidentemente sempre più scomoda, di studio e approfondimento dei problemi della città attraverso la richiesta di accesso agli atti, la maggioranza ha ufficializzato con voto a maggioranza (tutta l’opposizione con ben 7 consiglieri ha votato contro) un regolamento ad hoc nel quale viene stabilito che, ad esempio se chiediamo gli atti di un progetto con 25 documenti (tra tavole e allegati) potremmo ricevere tali documenti a… 6 mesi di distanza”. Torna sulla questione del nuovo regolamento per l’accesso agli atti amministrativi, il consigliere di Varazze Domani, Giacomo Robello, interpretando il sentimento di tutta l’opposizione.

“Come ho detto ironicamente, ma tristemente, in consiglio durante un mio intervento, in caso di accesso agli atti per un progetto importante ê probabile vedere il progetto concluso dal vivo all’inaugurazione piuttosto che sulla carta” spiega.

Il consigliere di Varazze Domani si rivolge ai varazzini insieme a tutta la minoranza. “Invito la cittadinanza a riflettere onestamente e seriamente su questo ‘capolavoro’ di trasparenza della maggioranza di Essere Varazze e del sindaco Pierfederici. É un fatto incontrovertibile – prosegue – che le nostre interrogazioni, che prendono forma dopo un attento studio con una richiesta appunto di atti, stanno obbligando la giunta a correre ai ripari per cercare di non fare brutta figura attraverso la risoluzione di problemi che altrimenti probabilmente non verrebbero presi in considerazione con la dovuta sollecitudine. Invece di rallentarci con questo nuovo regolamento forse dovrebbero nominarci ‘commissari ad acta’ per quello che facciamo”.